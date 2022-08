Após Janones criticar GSI, Heleno rebate: 'passando por momento difícil'

Para Heleno, parlamentar tentou tirar 'proveito das suas ofensas, dirigidas à guarda do Palácio, que, treinada e preparada, as ignorou' (foto: Agência Brasil/Reprodução)









Janones: 'Recebendo críticas por tratar bolsonaristas como vagabundos' Para Heleno, Janones “utilizou palavras agressivas, visando a atacar o presidente e os agentes de segurança”. Segundo ele, o parlamentar tentou tirar “proveito das suas ofensas, dirigidas à guarda do Palácio, que, treinada e preparada, as ignorou”.









“Entendo que o deputado está passando por um momento difícil com denúncias de ex-assessor. Quer desviar o foco de suas angústias e percalços. Lamentável. Espero que se cure, para seu próprio bem!”, afirmou.



No Facebook, Janones publicou um vídeo dizendo que teria ido ao prédio presidencial “cobrar” Bolsonaro o “fim do auxílio emergencial”. O presidente, contudo, não cumpriu expediente no local nesta quinta.





“Pau quebrando! Fui cobrar o presidente Bolsonaro pelo fim do auxílio emergencial e para as mães solteiras, e ele mandou os capagans armados para cima de mim! Do auxílio emergencial e para as mães solteiras, ele mandou os capangas armados para cima de mim!”, diz o parlamentar no vídeo.

Depois que o deputado André Janones (Avante-MG) gravou um atrito com seguranças do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) em frente ao Palácio do Planalto, o comandante do GSI, General Heleno, criticou o parlamentar, que agora coordena a campanha nas redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).