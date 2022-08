Janones: 'Recebendo críticas por tratar bolsonaristas como vagabundos'

Charge mostra André Janones (Avante-MG) fazendo com que Carlos Bolsonaro (PL-RJ) tome o "próprio veneno" (foto: Reprodução)

O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi ao Twitter rebater e ironizar as críticas que vem recebendo pelo tom das falas direcionadas aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL)."Estou recebendo muitas críticas por estar tratando os vagabundos dos bolsonaristas como vagabundos", publicou o deputado, que recentemente se uniu à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).O parlamentar ainda ironizou uma frase muito repetida em manifestações bolsonaristas de apoiadores que "autorizariam" o presidente a romper com a Constituição e dar um golpe. Ele perguntou: "vocês me autorizam?".Uma charge em que um personagem que representa o político dá para uma representação do Carlos Bolsonaro (PL-RJ) um líquido escrito "próprio veneno" também foi compartilhado pelo deputado.A Jovem Pan e alguns jornalistas, como Rica Perrone , também têm sido alvo de mensagens mais duras de Janones."Ataques a Jovem Pan não podem ser equiparados a ataque a imprensa, pois essa bosta de TV governamental é qualquer coisa, menos imprensa", comentou o deputado.