André Janones bate-boca com youtuber no Twitter: 'Otário'

André Janones durante convenção eleitoral do Avante em BH, em 23 de julho (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press) André Janones (Avante-MG), deputado federal, travou uma discussão na tarde desta terça-feira (23/8) com o jornalista Rica Perrone no Twitter. O bate-boca entre o youtube e o candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022 começou a partir de um pedido para o parlamentar ser entrevistado pelo comunicador.









"Vem pra cima de mim gado burro! Vem pra cima de mim e deixa o Lulinha fazendo a campanha dele kkkkkkkkkkkk vem em mim, safado", escreveu.





Depois, Janones afirmou: "E o Rica Perrone que está indo atrás dos meus ex-assessores e oferecendo dinheiro pra eles falarem contra mim? A boiada tá desesperada! Segue o baile com a boiada vindo pra cima de mim enquanto o Lulinha segue fazendo campanha tranquilinho!".





"Cara, você é surreal. Desonesto. Covarde. Eu fui procurado por eles. Nao dei um real a ninguém. Te chamei pra te dar direito de defesa. Voce é surreal cara. Meu Deus, como que o STF permite uma candidatura dessas impunemente?", respondeu Rica Perrone.





"Tá revoltado com o STF, vagabundo? Chama o Eduardo Bolsonaro e manda ele lá com o soldado e o cabo que ele fecha fecha! kkkkk", disse o deputado. O bate-boca prosseguiu, e o assunto se encerrou com ameaças envolvendo processos judiciais.





"E isso inclui você mentir a meu respeito, me agredir, do nada, quando eu fui te dar direito de defesa? É isso mesmo? Caceta.... você é pior do que me falaram. Mas vamos pra Justiça, e você vai provar o que disse. Inacreditavel", disse Perrone. "Bora! Te vejo nos tribunais, aqueles mesmos que vocês defendem que seja fechado!", respondeu o político.





"Eu encerro minha carreira se você postar eu oferecendo dinheiro pra te denunciar. Eu nem sabia quem você era. Tenho tudo aqui, foi tudo por escrito. Posta agora. Eu abandono o jornalismo se você tem isso", insistiu Perrone. "Vai se tratar cara. Eu tô cagando pra você, se você vai continuar ou não fazendo essa bosta que você chama de jornalismo! Otário!", completou o deputado.

Kkkkkkk vai se tratar cara. Eu tô cagando pra você se você vai continuar ou não fazendo essa bosta que você chama de jornalismo! Otario! %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) August 23, 2022 "Janones eu não te conheço. Mas ta aqui os prints que interessam e são fatos. Vc pedindo espaço e eu te dando democraticamente. E agora te dando defesa e vc me atacando. Boa tarde ai cara. Sou homem, democrático e honesto. Me respeita", finalizou Perrone.









Janones eu não te conheço. Mas ta aqui os prints que interessam e são fatos. Vc pedindo espaço e eu te dando democraticamente. E agora te dando defesa e vc me atacando. Boa tarde ai cara. Sou homem, democrático e honesto. Me respeita. https://t.co/NQD7DOPhNJ pic.twitter.com/mWj2ldbgpZ %u2014 Rica Perrone (@RicaPerrone) August 23, 2022

André Janones e Rica Perrone Mais tarde, Janones respondeu um outro jornalista sobre a postura adotada. "Eu não posso passar a minha vida respondendo por uma fake news que já tá pra completar seu aniversário de um ano. Toda vez que alguém molha a mão do vagabundo, ele aparece com essa história sem pé nem cabeça. Sem fundamento, logo não existe processo, investigação, inquérito, nada", afirmou.

Janones era candidato à Presidência da República até 4 de agosto. Nesse dia, ele se reuniu com Lula (PT), retirou a candidatura ao Palácio do Planalto e começou a integrar a equipe do petista.





Rica Perrone é jornalista com experiência em esportes e atualmente apresenta o podcast Cara a Tapa, no YouTube. Em 13 de agosto, Jair Bolsonaro (PL) foi entrevistado pelo comunicador no Cara a Tapa.