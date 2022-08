Janones ironiza Bolsonaro: 'Morre de medo de cadeia'

Janones vem fazendo várias críticas a Bolsonaro nas redes (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O deputado federal mineiro André Janones (Avante) ironizou a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) de que respeitará o resultado das eleições caso seja derrotado. Numa postagem nas redes sociais, o parlamentar ironizou ao afirmar que Bolsonaro morre de medo de ser preso.





“Tá doido para apertar o 13. Morre de medo da cadeia”, afirmou Janones.





“A gente está nessa empreitada buscando a reeleição, se esse for o entendimento. Caso contrário, a gente respeita”, afirmou o presidente, que fez carreata no interior do estado.





Janones vem fazendo constantes críticas ao presidente nas redes, que contam com mais de 8 milhões de seguidores. Ele afirma constantemente que Bolsonaro deve ser preso pelos crimes que supostamente teria cometido na pandemia do coronavírus.





O parlamentar desistiu de lançar candidatura própria à presidência da República e anunciou que apoiará Lula nas eleições. Em contrapartida, o PT incluiu no programa algumas propostas do Avante no que diz respeito ao interesse dos mais vulneráveis.

Janones não perdoa fala de Bolsonaro e ironiza nas redes (foto: Twitter / Reprodução )