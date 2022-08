Bolsonaro admite que vai aceitar resultado se não for reeleito

'Nossa democracia, nossa liberdade acima de tudo', acrescentou Bolsonaro (foto: Republicanos/YouTube/Reprodução) Diferentemente do discurso adotado por vários meses antes da campanha em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse aos seus apoiadores na manhã deste sábado (20/8) que vai respeitar o resultado das eleições, mesmo não sendo eleito. Ele esteve em Resende, no Rio de Janeiro, e conversou com apoiadores na Via Dutra.

“Nossa democracia, nossa liberdade acima de tudo”, acrescentou o chefe do Executivo.

Bolsonaro afirmou por diversas vezes que não aceitaria o resultado do pleito no caso de uma eventual derrota. Ele também colocou em dúvida a credibilidade do voto eletrônico, com ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O presidente ambém deu a entender que houve fraudes na eleição de 2018, na qual venceu Fernando Haddad, candidato do PT.