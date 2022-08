Manu Gavassi volta ao palco após gritos de 'fora, Bolsonaro' em BH

Manu Gavsssi criticou Bolsonaro abertamente por várias vezes (foto: Reprodução/YouTube)

A cantora Manu Gavassi reagiu com bom humor no momento em que seus fãs gritavam “fora, Bolsonaro”, durante show na noite desta sexta-feira (19/8), no Cine Theatro Brasil Vallourec, no Centro de Belo Horizonte.

No lugar do tradicional pedido de “bis”, no fim da apresentação, o público começou a gritar pela saída do presidente, antes do retorno da artista ao palco.





"Vocês falando isso com todo carinho eu volto por vocês”, disse a cantora de 29 anos, que disse recentemente não ter medo de se posicionar politicamente.









No show da artista em Belo Horizonte, o telão contou com a estrela vermelha do PT.