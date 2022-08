Bolsonaro responde podcast que recebeu Lula: 'Nunca pedi para ir em Podpah'

Bolsonaro disse que não pediu para ser entrevistado pelo Podpah (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu, via redes sociais, aos apresentadores do "Podpah", podcast que recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro de 2021. O líder do Executivo Federal afirmou que "nunca pediu para ir em PodPah nenhum" e que falou "apenas com o Flow".