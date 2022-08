Bolsonaro no Jornal Nacional: a entrevista do então candidato em 2018

Bolsonaro já participou da sabatina do JN em 2018, quando ainda era deputado federal pelo PSL (foto: Tv Globo/Reprodução)





Na última vez em que o presidente esteve frente a frente com William Bonner e Renata Vasconcellos, Bolsonaro ainda era candidato, em 2018.









Bolsonaro abordou assuntos polêmicos como o salário de Renata Vasconcellos e até mesmo um suposto “kit gay” que teria sido inventado pelo ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), na época seu principal adversário na disputa, e, agora, em 2022, candidato ao governo de São Paulo.



Relembre as polêmicas da última entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional:





Bate-boca com Renata Vasconcellos





Durante a sabatina, Bolsonaro chegou a questionar o salário da jornalista. O então candidato foi perguntado sobre o que faria para reduzir a desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil.





"Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor, eu não sei ao certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui, parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, semelhantes, são iguais...", afirmou Bolsonaro.





Neste momento, Renata interrompeu o presidente e rebateu a afirmação. “O meu salário não diz respeito a ninguém”, pontuou a jornalista. “Posso garantir ao senhor, que como mulher, não aceitaria receber salário menor que um homem”, concluiu.





O kit-gay de Haddad





Durante a conversa, Bolsonaro também aproveitou o momento para divulgar uma das maiores fake news das eleições presidenciais de 2018: a de que Haddad, então candidato do PT ao Planalto, teria inventado um “kit gay" distribuído nas escolas.





O então deputado federal mostrou um livro, que faria parte do kit-gay, e precisou ser interrompido por Bonner.





"Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando, com os seus assessores, os candidatos não mostram documentos, eles não mostram papéis...", disse o jornalista. "Não, mas está aqui no livro, uma prova, isso daqui...", insistiu Bolsonaro. "Não é, candidato, posso lhe dizer, não é respeitoso", respondeu Bonner.





Ataques à Rede Globo





O presidente também aproveitou a entrevista para fazer ataques à TV Globo e ao fundador da emissora, Roberto Marinho. Ao falar sobre sua escolha como vice, Hamilton Mourão, que é general da reserva, Bolsonaro relembrou que Marinho defendeu a ditadura militar. "Eu fico com Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. (...) Repito a pergunta aqui: Roberto Marinho foi um ditador ou um democrata?", questionou Bolsonaro a Bonner.





2022







Apesar do pedido do presidente, a TV Globo se negou a fazer a entrevista em Brasília. Por isso, Bolsonaro irá até os estúdios no Rio de Janeiro.





Todas as entrevistas vão acontecer durante a exibição do jornal e devem ser comandadas por William Bonner e Renata Vasconcellos.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro entrevistado da rodada de sabatinas do Jornal Nacional com os candidatos ao Palácio do Planalto. A entrevista está marcada para a próxima segunda-feira (22/8).