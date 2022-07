MBL processa Manu Gavassi por exibir símbolo do PT em show

Manu Gavassi exibe estrela do PT em show e é processada pelo MBL (foto: Reprodução/ Instagram/ Breno Galtier)

O Movimento Brasil Livre (MBL) entrou com um processo contra Manu Gavassi por propaganda antecipada nas eleições. A cantora, que declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), exibiu uma estrela branca em um telão vermelho no show, referindo-se ao símbolo do Partido dos Trabalhadores, sigla do presidenciável.





Manu deu início à turnê “Eu Só Queria Ser Normal” na última sexta-feira (22/7), em Natal, no Rio Grande do Norte. Durante o trecho “claro posicionamento político”, da canção “Deve ser horrível dormir sem mim", aparece brevemente a estrela petista no telão.













Em entrevista ao site Popline, Manu Gavassi comentou o momento: “Será, menina? Não percebi! Será que foi sem querer?”, brincou. “Eu precisei honrar a letra dessa música, porque ela fala que é ‘um claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico'”, acrescentou.





MLB acusa cantora de “showmício disfarçado”





Para o MBL, isso representa um “showmício disfarçado de evento cultural” no qual Lula foi “diretamente beneficiado”. Esse tipo de palanque é ilegal desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o entendimento, vigorado em 2006.





"Um claro posicionamento político (a estrela do PT no telão) Manu Gavassi eu escolhi te amar pic.twitter.com/5KO4mAmrTn %u2014 L e o %uD83E%uDE90 (@leocanscc) July 23, 2022





Para as eleições de 2022, as propagandas eleitorais e os pedidos explícitos de votos só serão permitidos partir de 16 de agosto.





Nas redes sociais, o parlamentar analisou a situação. “Seja por bem ou por mal, todos vão respeitar as regras eleitorais! Vamos pra cima”, escreveu Rubinho.





Processei a Manu Gavassi!



Acionei a Justiça contra a ex-BBB por fazer campanha antecipada pró-Lula em showmício disfarçado de evento cultural.



Seja por bem ou por mal, todos vão respeitar as regras eleitorais! Vamos pra cima %uD83D%uDC4A %u2014 Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) July 25, 2022







Ele ainda debochou que Manu é mais uma ex-participante do reality da TV Globo, o Big Brother Brasil, contra quem entrará na Justiça. “Com 3 ex-BBBs petistas processados eu já posso pedir música no Fantástico?”.





%u2705 Jean Wyllys

%u2705 Juliette

%u2705 Manu Gavassi



Com 3 ex-BBBs petistas processados eu já posso pedir música no Fantástico? %u2014 Rubinho Nunes (@RubensNunesMBL) July 25, 2022







Anteriormente, Rubinho processou o ex-deputado federal Jean Wyllys, participante do BBB 5. Em novembro do ano passado, ele fez um comentário sobre o MBL se juntar ao ex-ministro Sérgio Moro e Danilo Gentili. “Formação de quadrilha”, escreveu no Twitter.





Recentemente, o MBL também ajuizou ação contra a cantora Juliette , que incentivou a plateia a gritar palavras de ordem favoráveis a Lula em um festival na cidade de Caruaru, em Pernambuco, no dia 2 de julho.

Manu Gavassi critica Bolsonaro