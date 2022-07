Juliette: MBL acusa cantora de campanha adiantada para Lula e vai à Justiça

Juliette está sendo acusada de fazer campanha eleitoral pró-Lula (foto: Divulgação/) Pré-candidatos a deputado federal por São Paulo, Rubino Nunes e Guto Zacarias (UB), membros do Movimento Brasil Livre (MBL), acusam a ex-Big Brother Brasil (BBB) Juliette Freire de fazer campanha eleitoral adiantada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O motivo foi uma apresentação de Juliette no festival da “Festa Junina de Caruaru”, no último sábado (2/7). Em um momento do show, o público gritou palavras de ordem favoráveis ao petista. A cantora incentivou.







Os showmícios são ilegais desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o entendimento, que vigora desde 2006.