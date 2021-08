Túlio Gadelha pode pagar multa por propaganda eleitoral 'com Juliette'

De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o deputado utilizou da alta audiência do Reality quando fez a propaganda eleitoral antecipada (foto: Agência Câmara/Reprodução)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu uma ação do Ministério Público Eleitoral em Pernambuco contra o deputado federal(PDT), após ele ter feito uma propaganda eleitoral em abril de 2021, antes do período permitido.

Postada nas redes sociais do deputado após a ex-BBB Juliette Freire ter ganhado uma disputa de sorte na qual escolheu o número 12, as publicações convidavam o público para sua campanha eleitoral. “É 12 Juliette”, dizia o post, seguido de diversas fotografias do político com o numeral 1212, dígito com que disputou asde 2020.

O procurador regional eleitoral de Pernambuco, que assina a representação, Wellington Cabral Saraiva, pediu ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que as postagens fossem removidas e que o deputado fosse multado no valor de R$ 5 mil, como previsto na legislação eleitoral.

“O deputado utilizou meios de comunicação de grande visibilidade e disseminação no momento atual, além de fazer menção a uma pessoa de enorme prestígio (Juliette Freire), que conta com mais de 32 milhões de seguidores só no Instagram” afirmou Saraiva.

De acordo com o Ministério Público Eleitoral, o deputado utilizou da alta audiência do Reality quando fez a propaganda eleitoral antecipada. “Ao divulgar seu nome, imagem e numeral de campanha em busca de apoio para a eleição vindoura, afrontou a legislação e o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos."

(foto: Reprodução/Instagram)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira