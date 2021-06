Juliette critica 'negligência' nos 500 mil mortos: 'É fora Bolsonaro'

Juliette Freire foi a ganhadora do BBB21 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Seguindo os passos do colega de confinamento Gilberto Nogueira, oa ganhadora do BBB21usou as redes sociais, nesta segunda-feira (21/6), para se posicionar politicamente e pedir a saída do presidente(sem partido) do poder.Leia: Gil do Vigor: 'Brasil só volta a crescer quando Bolsonaro sair do poder'