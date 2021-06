'Covardia', diz Huck sobre Bolsonaro mandar repórter 'calar a boca'

AM

Nos bastidores da política, Huck era apontado como 'terceira via' nas eleições presidenciais de 2022 (foto: Divulgação) Luciano Huck usou as redes sociais nesta segunda-feira (21/6) para comentar as falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que Guaratinguetá, São Paulo. O apresentadorusou as redes sociais nesta segunda-feira (21/6) para comentar as falas do presidente(sem partido), que mandou uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, calar a boca ao ser questionado sobre a utilização de máscaras em

Toda a minha solidariedade à repórter Laurene Santos. A jornalista foi atacada ao fazer perguntas pertinentes. Rodeado de bajuladores, o presidente se sentiu à vontade pra humilhar uma mulher que apenas cumpria seu dever profissional de informar. Covardia total. %u2014 Luciano Huck (@LucianoHuck) June 21, 2021









Opinião sem medo: Huck chegou a fazer diversas reuniões e sinalizou que iria se filiar ao Cidadania. O apresentador foi fotografado ao lado do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ).Opinião sem medo: Aloprado e fora de controle, Bolsonaro tem ataque de fúria





O apresentador é crítico de Jair Bolsonaro devido a postura do presidente durante a pandemia de COVID-19. Ele usa as redes para falar sobre o assunto. No Twitter, Huck tem mais de 13 milhões de seguidores.

Confira o vídeo de Bolsonaro