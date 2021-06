Huck esclarece fala sobre voto em branco

O apresentador de TV e empresário Luciano Huck se manifestou nesta quinta, 17, sobre um trecho da entrevista concedida a Pedro Bial, da TV Globo, na qual deu a entender que repetiria em 2022 o voto em branco que disse ter dado 2018. Ele esclareceu que repetiria o voto em branco se a eleição de 2018 fosse hoje, e não que repetiria o voto na disputa presidencial do ano que vem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.