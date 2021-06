Aloprado e fora de controle, Bolsonaro tem ataque de fúria

Brasil está entregue, e de joelhos, a um lunático homicida com traços explícitos de psicopatia e violência (foto: Reprodução da internet) Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, devoto da cloroquina e maníaco do tratamento precoce, em mais um passeio inútil pelo país, onde gasta dinheiro à toa e ajuda a espalhar coronavírus, A semana não poderia ter começado pior para o Brasil e os brasileiros livres., o verdugo do Planalto, devoto da cloroquina e maníaco do tratamento precoce, em mais um passeio inútil pelo país, onde gasta dinheiro à toa e ajuda a espalhar coronavírus, investiu ferozmente contra repórteres da CNN e, sobretudo, de uma emissora afiliada da Rede Globo





Completamente descontrolado, o sócio da COVID voltou a defender de forma ainda mais bisonha e enfática a ‘garrafada curandeira', batizada de ‘tratamento precoce’, banida por absolutamente todos os países desenvolvidos do planeta. Para piorar, no auge do histerismo autocrata, arrancou sua máscara do rosto e espalhou seus perdigotos infecciosos para todos os lados.









Cretino! Imoral! Mentiroso! Abjeto! Pulha! Criminoso! O Brasil está entregue, e de joelhos, a um lunático homicida com traços explícitos de psicopatia e violência. É uma catástrofe ter um escroque desta estirpe alojado na cadeira mais importante da nação. Pior ainda é tê-lo desta forma inimputável e intocável, já que os demais Poderes são ou ausentes ou cúmplices.





Ao seu lado, sua Gleisi Hoffmann particular; sua fantoche de estimação, Carla Zambelli. Tão logo o mestre arrancou a máscara, lá foi a sabuja imitá-lo . Essa gente é de uma subserviência e falta de amor próprio incompatíveis com a dignidade humana. O espelho tem vergonha do que reflete, mas eles não. São servos cegos, surdos e mudos de um facínora ignorante.





O amigão do miliciano Queiroz, aquele que abasteceu a conta da primeira-dama com 90 mil reais em ‘micheques’, e que pagava até a escola dos filhos do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais, acusa a Globo de destruir a família e a religião brasileiras. Fica aqui a pergunta: alguém com o histórico dele pode acusar alguém disso?