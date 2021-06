Bolsonaro tira máscara durante entrevista e manda repórter calar a boca

Jair Bolsonaro voltou a causar aglomerações e não utilizar máscara em SP (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mandou uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, calar a boca ao ser questionado sobre a utilização de máscaras em Guaratinguetá, São Paulo. O chefe do Executivo federal retirou o equipamento para falar com a repórter nesta segunda-feira (21/6). O presidente(sem partido) mandou uma repórter da TV Vanguardaafiliada da TV Globocalar a boca ao ser questionado sobre a utilização de máscaras em Guaratinguetá, São Paulo. O chefe do Executivo federal retirou o equipamento para falar com a repórter nesta segunda-feira (21/6).

máscara, não use. Agora, tudo o que eu falei sobre COVID, infelizmente, para vocês, deu certo”, disse Bolsonaro.



Bolsonaro estava no local para acompanhar a formatura da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Mais uma vez, ele desceu do veículo oficial sem máscara para cumprimentar e abraçar apoiadores que se aglomeravam na frente da escola.

Ao sair do evento, a repórter questionou o presidente sobre as mais de 500 mil vidas perdidas pela COVID-19. “Parem de tocar no assunto. [Presidente tira a máscara] Você quer botar… Me bota agora… Vai botar agora… Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa”, disse o presidente.

Em seguida, a repórter volta a questionar Bolsonaro e ele manda ela “calar a boca”. “Cala a boca. Vocês são canalhas. Fazem um jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajuda em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira. Destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima [sic] órgão de informação”, concluiu.

Ao ver a movimentação de Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), aliada do presidente, também retirou a máscara.