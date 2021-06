Para refletir muito: Caso Carrefour; Estado confisca até nossa morte

JUSTIÇA

João Alberto Freitas, de 40 anos, o rapaz, não era, assim como o americano Floyd, 'flor que se cheire'. E não foi covardemente morto por causa da sua cor , mas também por. Contudo, a despeito de quem era e dasque cometeu contra funcionários do Carrefour - antes de ser espancado e morto - não há justificativa para a barbaridade cometida por seguranças da empresa , e filmada de formapela gerente da loja, Adriana Alves Dutra.Os agressores, Giovani Gaspar da Silva e Magno Braz Borges, foram indiciados , ao lado de mais duas pessoas, por homicídio triplamente qualificado, e a gerente que filmou a, também. Infelizmente, sabemos bem como funciona o nosso judiciário, e a chance de umarealmente digna - e exemplar! - pelo crime cometido, é mínima.Por outro lado, o Estado aproveitou a ‘oportunidade de ouro’ para exercer seu mister dever constitucional para com o cidadão e a sociedade. Neste caso, como em outrosenvolvendo grandes corporações, como a Vale, no caso da barragem de Mariana, Minas Gerais, ‘entrou de sola’ na parada em busca de holofotes e cifras(ou bilionárias, como no caso da Vale).Muitas vezes, contudo, a gula é excessiva, e como todo mundo que vai com muita sede ao pote e acaba se afogando, ações judiciais tomam o lugar de um acordo e se estendem por décadas. Ao final, que nunca chega, nada é(vide Mariana, seis anos depois), e a máquina pública segue feliz às custas dasde quem lhe sustenta.Para evitar uma penca de processosainda mais caros e danosos à sua imagem, o Carrefour fechou acordo com, anotem aí: o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS) e, ufa!, Defensoria Pública da União (DPU) e aceitou pagar 115 milhões de reais em indenização a entidades públicas e ONGs que combatem o racismo e outras formas desocial.Até aí, ok. Nada de anormal. E confesso minha absolutajurídica para analisar o mérito, valor e destino. Porém, o que me chama a atenção, e motivo deste artigo, é a discrepância monumental entre o valor que o Estado ‘arrecadou’ (e irá repassar a seu modo) e o que a família darecebeu; quase 25 vezes menos.Para a Justiça, leia-se Estado brasileiro - não no sentido literal (povo, território, língua, moeda etc), mas como popularmente é conhecido o governo, em todas as esferas e poderes - ONGs e companhia merecem mais dinheiro pela morte de umde uma família do que... a própriaAs, no Brasil, de cunho individual e não, coletivo, por ações que envolvem danos morais e materiais, são ínfimas, ridículas até. Nem sequer o conceito ‘pedagógico’ é levado em conta pelos magistrados a fim de punirem exemplarmente os infratores, inibindo práticas ilegais semelhantes. Além disso, há um tal ‘enriquecimento sem causa’, ou algo assim (me corrijam os advogados), que impede as pessoas de receberem muitoem um processo judicial.Ao fazer com que uma- justamente, diga-se - arque com mais de 100 milhões de reais em multas, para, digamos, reparar à sociedade o seu crime, ao mesmo tempo em que determina ‘parcos’ 5 milhões de reais para quem perdeu um ente querido, o Estado, na minha visão, é claro, incorre em um, mas pra lá de corriqueiro, confisco.Ele, que já leva dos entes privados quase 40% de tudo o que produzem, sob a forma de impostos, apenas para sustentar umaineficiente e, muitas vezes, corrupta, jamais deixa escapar uma chance de uma nova ‘mordida’. E os nacos parecem sempre insuficientes para a fome daestatal.O Caso Carrefour escancara de forma irrefutável essa relação desigual e, diria,, entre o Poder Público, que tudo pode e faz, e a iniciativa privada, sejam as pessoas físicas ou jurídicas, principalmente as grandes empresas, onde um (o Estado) leva quase tudo e não entrega quase nada, e o outro (nós e os Carrefour da vida) apenas assiste, num misto dee conformismo, o eterno, e cada vez maior, confisco estatal. Neste caso, o da morte do João.