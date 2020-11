Menos de 24 horas após assassinato de cliente negro em RS, Carrefour lança campanha: 'Todos merecem respeito'

Após revolta da internet com o assassinato de cliente negro, Carrefour lança manifesto pela diversidade restrita a cartazes afixados em lojas (foto: Philippe Huguen/AFP ) Carrefour Brasil pretende lançar um manifesto pela diversidade. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela rede. A ação ocorre menos de 24 horas após s



Nesta sexta-feira (20), data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, o grupoBrasil pretende lançar um. A informação foi confirmada aopela rede. A ação ocorre menos de 24 horas após s eguranças de uma unidade situada em Porto Alegre espancarem até a morte um homem negro de 40 anos, identificado como João Alberto Silveira Freitas.Segundo a empresa, a campanha já estava prevista no calendário do grupo. Entretanto, ficará restrita a cartazes afixados nas lojas. A assessoria de imprensa informou que a equipe de criação ainda estuda se lançará o manifesto na internet, dada a revolta que o assassinato do cliente negro gerou nas redes sociais.

(foto: Carrefour/Divulgação)



Violência brutal





Homem negro é espancado até a morte por segurança do Carrefour no Rio Grande do Sulhttps://t.co/KANvhNIBm1 pic.twitter.com/wz1yVl31p3 %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

Registrado em vídeo, que circula no Instagram e no Twitter, o espancamento, seguido de morte de João Alberto ocorreu na noite dessa quinta-feira (19). Além do segurança do Carrefour, um policial militar participa do crime. Um agressor segurou a vítima, enquanto o outro desferiu socos na rosto dela. O homem gritou muito enquanto apanhava.





Uma mulher, identificada como funcionária do supermercado, também aparece na cena, assistindo as agressões. Ela ameaçou a pessoa que gravou o vídeo.





Por meio de nota, o supermercado informou que "romperá o contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão" e desligará o funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente