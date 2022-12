Preço de gasolina pode variar até 15,25% em postos de BH

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O consumidor terminará 2022 pagando menos pela gasolina do que desembolsou no primeiro mês do ano. De janeiro a dezembro de 2022 o preço médio da gasolina caiu 30,84% ou R$2.14. O preço médio que era R$6,93 passou agora para R$4,79.

A informação é parte do levantamento feito site de pesquisas Mercado Mineiro e o aplicativo comOferta.com, realizado entre 20 a 23 de dezembro de 2022. Foram consultados 188 postos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.

O menor preço encontrado da gasolina comum foi R$4,59 e o maior R$5,29, uma variação de 15,25%. Em comparação realizada entre os preços de 25 de novembro, constatou-se que o preço médio da gasolina comum caiu 2,43% ou R$0,14, tendo antes o valor de R$4,91 e atualmente R$4,79.

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Com essa queda no preço, o motoboy Cosme Soares Fernandes, de 41 anos, avalia que conseguirá pagar menos para rodar mais quilômetros. Por isso, na tarde desta segunda-feira (26/12), procurou os postos com preços mais em conta ao longo da Avenida Pedro II. "Ainda não fiz as contas, mas dá para rodar mais. Todo dia gasto R$ 30 de gasolina. Dá para economizar para 1 litro e rodar 30 quilômetros a mais", afirma.

O gerente do posto Gilberto Monteiro, de 33 anos, percebeu uma procura maior depois da redução no preço da gasolina. "Tivemos um número maior de clientes e o tíquete médio aumentou também. A pessoa que iria colocar R$ 20 coloca R$ 50. Quem iria colocar R$ 50 coloca R$ 100 e daí por diante", afirma. Ele comemora as boas vendas até o Natal.



Depois do pico do movimento, o gerente se prepara para uma queda comum na primeira semana de janeiro, período em que muitos belo- horizontinos deixam a cidade em função das férias escolares de verão. "Cai a circulação de veículos na cidade e consequentemente cai a venda também".

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O autônomo Júnior Pedroso, de 35 anos, e o empresário Carlos Damasceno consideraram que a queda no preço ainda foi muito tímida. Ele abastecia o veículo por necessidade, mas para completar o tanque, vai procurar outro posto com melhor preço.

"Percebi a queda no preço, mas não faz tanta diferença", afirma o empresário Carlos Damasceno. Para ele, como a redução foi bem pequena, a opção principal é pela qualidade do serviço.

Etanol e diesel

O levantamento também apontou o menor preço do etanol, R$3,64, e o maior de R$4,09, com uma variação de 12,36%. Na comparação realizada entre os preços médio no dia 25 de novembro, foi apontando que o do etanol caiu -2,56% (R$0.10), sendo que o valor médio era de R$3,90 e passou a ser de R$3,80.

De janeiro até dezembro de 2022 o etanol caiu 27,82%, o preço médio que era de R$5,265 caiu para R$3,80, uma redução de R$1,46 pelo litro. No entanto, Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro e comOferta, não indica a substituição da gasolina pelo etanol. "O etanol não viável para o bolso do consumidor quando comparamos os preços médios, correspondendo a 80% do preço médio da gasolina comum", afirma.

O preço médio do litro do diesel reduziu nos últimos 30 dias - 4,40% ou (R$0,29), o preço que era R$6,68 passou para R$6,39. O menor preço do Diesel é de R$6,09 e o maior R$7,05, uma diferença de 15,76%.

As quedas da gasolina e do diesel foram anunciadas no início do mês de dezembro. A redução nas refinarias da gasolina seria de R$0,20 passando de R$3,28 para R$3,08, que corresponde a uma queda de 6,49% . O preço médio do óleo diesel nas refinarias passaria de R$4,89 para R$4,49, uma redução de R$0,40 ou 8,91%.