Linha 2021 do Fiat Argo chega com novidades e preços que vão de R$ 53.990 a R$ 74.990

A versão HGT é equipada com motor 1.8 e traz detalhes que reforçam sua esportividade (foto: fiat /divulgação)

O Fiat Argo pode não ser o modelo mais vendido no segmento de hatches compactos, mas a montadora vê motivos para comemorar as mais de 200 mil unidades vendidas no mercado brasileiro. E para comemorar, a Fiat acaba de lançar a linha 2021 do Argo, que incorpora a nova identidade visual da marca, focada especificamente na logotipia. Além disso, o hatch mantém a boa relação custo/benefício, trazendo algumas novidades na lista de equipamentos.

Desde que foi lançado em 2017, o Fiat Argo vem aumentando sua participação no mercado brasileiro. Atualmente, no rank- ing geral ele é o sétimo modelo mais vendido, e no segmento de hatches compactos premium está na quarta posição. A linha 2021 chega trazendo o novo logo Script, que é o nome Fiat em letras grandes, e a Fiat Flag, pequena bandeira com as cores da Itália, ambos na grade frontal. Esses novos elementos visuais foram introduzidos na linha Fiat com a nova Strada.

O logo Script também pode ser visto no centro da nova calota na versão de entrada e nas rodas de alumínio do modelo, e, no interior, no centro do volante, no cluster e na tela de boas-vindas da central multimídia Uconnect de sete polegadas, que passa a ser equipamento de série desde a versão Drive 1.0. Já a Fiat Flag também pode ser vista no câmbio.

Na traseira, defletor de ar pintado em preto e a nova logomarca da Fiat em letras grandes escurecidas (foto: fiat /divulgação)





CONTEÚDO O Fiat Argo 1.0, versão de entrada do hatch (R$ 53.990), traz entre os principais itens de série direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, alarme antifurto e travas elétricas, chave canivete com telecomando para abertura de portas, gancho universal para fixação de cadeira criança (Isofix) e volante com regulagem de altura. Na linha 2021, ganha calotas com novo design e opcionais que começam com predisposição para som com antena, dois alto-falantes dianteiros e traseiros e dois tweeters, além de limpador e desembaçador do vidro traseiro.

A segunda versão, a Drive 1.0 (R$ 58.890), acrescenta banco do motorista com regulagem de altura, desembaçador, temporizado e limpador com intermitência do vidro traseiro, maçanetas e retrovisores na cor do veículo, novas calotas e a central multimídia Uconnect de sete polegadas com volante multifuncional e entrada USB traseira. Os opcionais para a versão são o pacote Plus, que inclui retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos e sensor de estacionamento traseiro, e a série S-Design, que acrescenta sensor de pressão dos pneus e a pintura bicolor da carroceria.

O interior traz detalhes em vermelho, além de bancos revestidos em couro e side bags, que são opcionais (foto: fiat /divulgação)

O Fiat Argo Drive 1.3 (R$ 61.990) traz todos os equipamentos da versão Drive 1.0 e mais faróis com LED, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, central multimídia UConnect de sete polegadas, volante multifuncional, entrada USB traseira, retrovisores e vidros elétricos e sensor de estacionamento traseiro. Pode ter ainda a pintura bicolor da carroceria no pacote S-Design.

Já o Fiat Argo Trekking 1.3 (R$ 64.990) traz na linha 2021 novos adesivos no capô, na lateral inferior e na traseira. O hatch aventureiro tem a suspensão elevada, com 21cm de vão livre em relação ao solo, pneus de uso misto, teto bicolor, barras no teto, retrovisores e aerofólio pintados de preto. Traz ainda faróis em LED, logomarca da Fiat em cromo escurecido na traseira e ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva. O interior tem bancos revestidos com tecido escuro e costura laranja, textura quadriculada e o logotipo Trekking bordado. O volante traz o logo Fiat. A versão Trekking traz de série os itens da Drive 1.3 e mais controles de tração e estabilidade e Hill Holder. Os opcionais são o kit Plus, com rodas de liga leve de 15 polegadas e câmera de ré, e o kit Full, com Keyless Entry n’ Go e ar-condicionado digital automático.

O Fiat Argo Trekking 1.8 com câmbio automático de seis marchas (R$ 69.990) acrescenta na lista da versão 1.3 as rodas de liga leve de 15 polegadas com acabamento escurecido, além dos pacotes Plus (câmera de ré, Keyless Entry n’ Go e ar-condicionado digital automático) e Full (Plus + rebatimento elétrico dos retrovisores, quadro de instrumentos em TFT sete polegadas colorido, bancos revestidos em couro bipartido, sensores de chuva e crepuscular).

A versão mais cara é a HGT 1.8 AT (R$ 74.990), que na linha 2021 ganhou como equipamento de série quadro de instrumento digital TFT de sete polegadas, volante em couro e apoia-braço dianteiro. Como opcionais, conta com os kits Full (Keyless Entry n' Go, retrovisores externos com rebatimento elétrico, ar-condicionado digital, câmera de ré, sensores de chuva e crepuscular, piloto automático e câmbio tipo borboleta com trocas de marchas atrás do volante); bancos em couro; side bags dianteiros; e pintura bicolor.

A série S-Design, disponível para a versão Drive nas motorizações 1.0 e 1.3, traz nova calota com pintura shadow (1.0) e rodas de liga leve de 15 polegadas com a mesma pintura (1.3), além de retrovisor elétrico e o spoiler pintados em preto, faróis de neblina, friso lateral em dark chrome e badge S-Design. O interior escurecido conta com ar-condicionado digital, controles de tração e estabilidade, Hill Holder, logos Fiat escurecidas e Keyless Entry n’ Go.