Chevrolet anuncia picape inédita fabricada no Brasil. Confira o que sabemos

A Chevrolet anunciou a chegada de uma nova picape para sua gama no Brasil, mas não antes de 2022. A expectativa é que o veículo tenha porte intermediário, como a Fiat Toro e a Renault Oroch, como indicou Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul: "O modelo chegará para complementar a linha de picapes Chevrolet. Além disso, vai estrear um conceito completamente inovador para a marca no segmento de veículos utilitários".

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul decretou o fim da produção da Montana (foto: Chevrolet/Divulgação)

A picape é derivada da plataforma GEM, que serve como base à família Onix e ao SUV Tracker. Por ser modular, o modelo terá entre-eixos bem maior que os 2,57 metros do Tracker, algo próximo dos 3 metros. Os conjuntos mecânicos serão os mesmos do SUV compacto: motor 1.0 turbo de até 116cv de potência e 16,8kgfm de torque; e um 1.2 turbo, com até 133cv e 21,4kgfm, para a versão mais cara.

Primeira geração da Montana, vendida entre 2003 e 2010, era baseada no Corsa de segunda geração (foto: Chevrolet/Divulgação)

Quanto ao visual, a aposta é que a picape inédita tenha uma dianteira semelhante à nova Trailblazer (diferentemente do SUV vendido no Brasil), mesclando um porte robusto com linhas esportivas. Como na Toro, o destaque é o conjunto óptico dividido, com os faróis integrados ao para-choque e luzes de rodagem diurna na parte de cima, alinhadas à grade.

A tendência é que a nova picape de porte intermediário substitua a Montana, que já exauriu sua vida útil e patina no mercado. Ao mesmo tempo, um segundo investimento em uma picape compacta não fecha a conta, já que o segmento foi tomado pela nova Fiat Strada. Fica a dúvida se a denominação Montana será usada para essa picape inédita, já que o modelo nunca figurou entre os preferidos do consumidor.

A nova picape será fabricada na planta de São Caetano do Sul e faz parte do atual plano de investimentos de R$ 10 bilhões para a renovação do portfólio e o desenvolvimento de novas tecnologias no Brasil. Como se trata de um projeto global, o modelo será exportado para o mercado latino a partir do Brasil.

Para receber a nova picape, a linha de montagem será preparada em várias etapas, para minimizar os impactos na produtividade da fábrica. O início da primeira fase está previsto para as próximas semanas. "Adicionar um produto totalmente novo numa linha de montagem ativa é sempre uma jornada complexa, principalmente diante dos desafios tecnológicos que o projeto impõe. Até por isso a preparação da fábrica será executada em diversos estágios, que levarão meses cada um deles", calcula Luiz Carlos Peres, vice-presidente de manufatura da GM América do Sul.





FIM DA MONTANA Enquanto a Chevrolet anunciava a chegada de uma picape inédita no mercado brasileiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul decretou o fim da produção da compacta Montana a uma publicação eletrônica. A informação existente é que o modelo deixou a linha de montagem, mas a Chevrolet nega que o modelo tenha “subido no telhado”.

A postura do fabricante é normal, já que ainda existe um estoque a ser vendido, mas os fatos apontam mesmo para o fim da produção da picapinha do finado Agile. O modelo “patina” em vendas há anos, em detrimento do sucesso da Fiat Strada e uma atuação discreta da mais que defasada Volkswagen Saveiro. A gradual perda de versões e a adoção de preços poucos competitivos também deram sinal de que a marca havia desistido do modelo.

O design da Montana não é apenas defasado devido aos quase 11 anos de produção sem grandes investimentos, sem atualização desde o lançamento da segunda geração, no fim de 2010, mas também devido ao visual do hatch Agile, modelo que durou muito pouco na gama da Chevrolet e se tornou irrelevante em sua história.

Vale lembrar que a primeira geração da Montana, vendida entre 2003 e 2010, era baseada no Corsa de segunda geração. Nessa troca, a picape passou por uma inusitada involução, abandonando a arquitetura C do Novo Corsa para abraçar a base da antiga picape Corsa (de primeira geração), que foi antecessora à primeira Montana. Mas o modelo tem seus méritos, como a capacidade de carga de 744 quilos e uma caçamba espaçosa.