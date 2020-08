Nova Mitsubishi L200 Triton Sport é lançada a partir de R$ 188.990

A grade na cor alumínio está integrada aos faróis afilados, em bi-LED na versão de topo HPE-S. Os faróis auxiliares ficam dentro de um grande nicho, envolto por moldura cromada. (foto: Fotos: Léo Sposito/Mitsubishi/Divulgação)







A Mitsubishi apresentou a quinta geração da L200 Triton Sport, fabricada em Catalão (GO). Lançada em três versões, que variam entre R$ 188.990 e R$ 232.990, o modelo vai conviver com a geração anterior da L200 Triton Outdoor, estratégia usada para aumentar a abrangência da sua linha de picapes. O fabricante já recebe reservas para o modelo, que estará disponível na rede de concessionárias na segunda quinzena de setembro.





O design da L200 continua uma mistura de tecnologia e robustez. A grade na cor alumínio está integrada aos faróis afilados, em bi-LED na versão de topo HPE-S, que ainda tem luzes diurnas e lavador. Um segundo conjunto óptico, com luzes de direção e faróis de neblina, salta do para-choque com uma grossa moldura cromada. Vincos bem marcados adornam o capô e as laterais, que ainda trazem caixas de roda pronunciadas e assimétricas. A versão intermediária HPE já traz estribos laterais. Na traseira, as lanternas ficaram mais evidentes e a terceira luz de freio foi instalada na tampa, eliminando a possibilidade de ser obstruída pela carga. As rodas são de 18 polegadas.

Na traseira, as lanternas ficaram mais evidentes

No interior, o quadro de instrumentos traz um display colorido com informações do computador de bordo. O ar-condicionado digital tem saídas para o banco traseiro. A partir da versão intermediária, os bancos são revestidos em couro, com ajustes elétricos para o motorista. A chave presencial para destravar as portas e dar partida do motor por botão é item de série, assim como o sistema multimídia com tela tátil de sete polegadas. Ele oferece espelhamentos do smartphone pelo Apple CarPlay e Android Auto, permitindo o uso de aplicativos. A versão de topo ainda tem GPS off-line, para você não se perder junto com o sinal do 4G.





A caçamba é revestida com protetor a partir da versão intermediária HPE, e suas dimensões são 1,52m de comprimento, 1,47m de largura máxima e 47cm de altura. A tampa do compartimento de carga tem trava elétrica. A picape tem capacidade de carga de 1.055 quilos. Já a capacidade de reboque é de até 2,3 toneladas. Para essa aplicação, a picape vem equipada com assistente de estabilidade com trailers.

O quadro de instrumentos traz um display colorido e a central multimídia tem tela tátil de sete polegadas





CONJUNTO





Todas as versões da nova L200 Triton Sport trazem motor 2.4 a diesel de quatro cilindros, com turbina de geometria variável, que desenvolve 190cv de potência e 43,9kgfm de torque. O câmbio é automático de seis marchas. As versões HPE e HPE-S ainda contam com opção de trocas manuais por paddle shifters. A suspensão dianteira é independente, tipo duplo A, enquanto a traseira é do tipo eixo rígido.





NA TRILHA





A tração 4x4 tem opção de reduzida e é acionada por botão giratório no console. Uma novidade é o Off-Road Mode, disponivel a partir da HPE, que calibra diversos parâmetros do veículo conforme a superfície de rodagem: cascalho, lama/neve, areia e pedra. O modelo agora oferece controle de descida em rampas (na HPE), que não deixa as rodas travarem e assegura o controle do veículo. O controle de tração ativo conta com o bloqueio do diferencial traseiro. Os ângulos de entrada e saída são, respectivamente, de 32 graus e 23 graus, enquanto a capacidade de travessia em trechos alagados é de 60cm de profundidade.

A caçamba traz revestimento a partir da versão HPE e a picape tem capacidade de carga de 1.055 quilos

SEGURANÇA





O pacote básico de segurança da picape traz controle ativo de estabilidade e de tração, airbags frontais, assistente de frenagem de emergência, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa e Isofix. A versão de topo HPE-S oferece itens mais sofisticados, como sistema de monitoramento e alerta de veículos no ponto cego, alerta em mudança de faixa de rodagem, farol alto automático, frenagem autônoma e alerta de tráfego traseiro. A tecnologia UMS é capaz de identificar algum objeto a quatro metros à frente ou atrás do veículo, como uma pedra grande ou uma vidraça, e prevenir a aceleração involuntária contra ele, caso o motorista se engane e pressione o acelerador no lugar dos freios.













PREÇOS E VERSÕES





» L200 Triton Sport GLS AT – R$ 188.990

»L200 Triton Sport HPE – R$ 212.990

»L200 Triton Sport HPE-S – R$ 232.990