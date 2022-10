Toyota Yaris 1.5 automático é boa opção para quem não gosta de dirigir

Toyota Yaris (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)







O Toyota Yaris, modelo de acesso da marca japonesa no Brasil, passou por uma reestilização no início do ano. A intervenção foi extremamente discreta quanto ao design. Porém, o pacote de segurança ganhou um reforço desde a versão de entrada. Já o motor 1.3 deu adeus à linha de compactos da marca.

Novidade visual na linha 2023 está apenas na grade e no para-choque. Traseira se manteve idêntica (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Para conferir se essas mudanças deixaram o modelo mais competitivo, testamos o Toyota Yaris hatch na versão intermediária XS 1.5 CVT. Começando pelo design, o modelo ficou praticamente na mesma, com a “plástica” concentrada no para-choque dianteiro.

A grade passou a trazer formato de trapézio e os nichos dos faróis de neblina foram incorporados aos rasgos nas extremidades. Agora, todas as versões do modelo trazem luzes de rodagem diurna de LED e as rodas ganharam novo desenho. Nessa versão intermediária do hatch, elas são em liga leve de 15 polegadas.

Rodas de 16 polegadas, de série na versão XS, ganharam novo desenho (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DENTRO No interior, salta aos olhos o acabamento pobre do Toyota Yaris XS. A imitação de costura no painel, também presente no console central, não convence nem a distância. Sobretudo no painel, ponto de maior atenção dos ocupantes, existe apenas plástico. Os tapetes são de borracha.

Dos materiais que trazem mais requinte ao interior, o hatch tem aplique em couro nos painéis das portas e revestimento dos bancos mesclando tecido e couro. Outro ponto negativo é o volante sem ajuste em distância, comprometendo a ergonomia.

Painel abusa do acabamento em plástico (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

A central multimídia tem tela de sete polegadas, mas o sistema não oferece muita coisa além da conectividade com o telefone, que é por cabo. Essa versão intermediária do Toyota Yaris traz uma telinha de 4,2 polegadas no quadro de instrumentos, além de ar-condicionado digital.

O espaço é bom no banco traseiro, com destaque para o assoalho quase plano, o que melhora o conforto para o passageiro central. Já o porta-malas tem volume de 310 litros, na média para um compacto, e com um formato bastante aproveitável.

Porta-malas tem volume de 310 litros (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DIRIGINDO O conjunto mecânico do Toyota Yaris atende bem o motorista médio, ou seja, aquele que não liga muito para o prazer de dirigir, aquela pessoa que só quer ir do ponto A para o ponto B. O motor 1.5 flex tem até 110cv de potência e 14,9kgfm de torque, e está ligado a um câmbio CVT que simula sete marchas.

Na cidade, o hatch roda em uma faixa de rotação econômica, mas consegue responder rapidamente ao pedal do acelerador quando, por exemplo, surge uma subida. Na estrada, ele também consegue manter um ritmo mais veloz, porém, com rotações bem elevadas e com o motor muito ruidoso.

Parte do bom desempenho do Toyota Yaris pode ser atribuído à boa gestão do câmbio. Como essa versão XS tem aletas para trocas manuais, é possível intervir facilmente, por exemplo, para reduzir marchas em uma descida para aplicar o freio-motor.

Motor 1.5 aspirado mostra bom fôlego na cidade (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Para ajustar o temperamento do hatch, o motorista pode optar pelo modo econômico, que mantém as rotações mais baixas, ou pelo modo esportivo, que estica as marchas para dar respostas mais rápidas. O consumo de combustível é de ok para bom. A suspensão tem bom acerto entre conforto e estabilidade.





SEGURANÇA Depois do Toyota Yaris ter a nota rebaixada no Latin NCAP em 2021, a linha 2023 veio com um pacote de segurança de série digno de elogio, com airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e Isofix.

Nesta versão intermediária, o hatch ainda ganhou sistema de pré-colisão, que emite alerta quando há risco de acidente e fornece carga extra no sistema de frenagem, além do alerta de saída da faixa de rodagem. Ainda se destacam entre os equipamentos desse pacote XS a chave presencial, câmera de ré e retrovisores com ajustes elétricos.





VALE A PENA? Se por um lado o Toyota Yaris não impressiona quanto ao design e acabamento interno, o bom pacote de equipamentos, o bom conjunto mecânico e até mesmo uma boa relação custo/benefício podem fazer a cabeça do comprador. Outro bom argumento do modelo é para quem está interessado em um veículo com câmbio automático, já que, nesse quesito, o hatch está entre os cinco mais baratos do Brasil.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, 1.496cm³ de cilindrada, flex, que desenvolve potências máximas de 105cv (gasolina) e 110cv (etanol) a 5.600rpm e torques máximos de 14,3kgfm (g)/14,9kgfm (e) a 4.000rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira e câmbio automático tipo CVT com sete marchas simuladas





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente tipo McPherson, com barra estabilizadora; e traseira com eixo de torção, com barra estabilizadora/ de liga leve de 6,0 x 15 polegadas/185/60 R15





» DIREÇÃO

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva





» FREIOS

Com discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com assistência ABS





» CAPACIDADES

Do tanque, 45 litros; porta-malas, 310 litros; e de carga útil (passageiros mais bagagem), 425 quilos





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,14m; largura, 1,73m; altura, 1,49m; distância entre-eixos, 2,55m; altura em relação ao solo, 15cm





» PESO

1.125 quilos





» PERFORMANCE

Velocidade máxima, ND; aceleração até 100km/h, ND





» CONSUMO (*)

Cidade: 9,8km/l(g) e 8,7km/l(e)

Estrada: 13,9km/l(g) e 12,2km/l(e)





» Dados do fabricante

(*) Dados do Inmetro

(g) gasolina; (e) etanol

ND: Não disponível





» EQUIPAMENTOS





» DE SÉRIE

Airbags frontais, laterais, de cortina e de joelho (motorista); controle de estabilidade e de tração; alarme; assistência de partida em subida; Isofix; sistema de pré-colisão; alerta de evasão de faixa; luzes diurnas em LED; faróis e lanternas em LED; aerofólio; retrovisores elétricos; acabamento interno das portas em couro; bancos revestidos em couro e tecido; revestimento do volante em couro; ar-condicionado; banco traseiro rebatível 60/40; computador de bordo; paddle shifters; controle de velocidade de cruzeiro; chave presencial; duas tomadas USB para passageiros no banco de trás; antena, quatro alto-falantes e dois tweeters; central multimídia com tela tátil de sete polegadas, Bluetooth e espelhamento por cabo





» OPCIONAL

Pintura perolizada (R$ 1.860)





» QUANTO CUSTA

O Toyota Yaris 1.5 XS AT, versão intermediária do hatch, tem preço sugerido de R$ 102.990. Com o

opcional descrito, a unidade

testada custa R$ 104.850