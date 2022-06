Peugeot 2008: nova versão e mais equipamentos, a partir de R$ 99.990

A Peugeot anuncia a chegada da linha do SUV compacto 2008, que traz novo pacote de itens de série para todas as versões. As mudanças visuais são a nova cor cinza artense, tampa traseira black-out com lettering Peugeot, e o teto pintado em black diamond, além dos retrovisores em preto com detalhes cromados. A linha 2023 do Peugeot 2008 ganha também a série Style, com duas opções de motor e câmbio automático de seis marchas.

O SUV compacto Peugeot mantém o estilo ousado, mas agora traz faróis com luz diurna em LED para todas as versões (foto: Fotos: Peugeot/Divulgação)

Além das versões Allure e Griffe THP, o Peugeot 2008 amplia sua gama com a chegada da série Style, vendida com motor 1.6 flex AT6, a partir de R$ 106.990, e 1.6 THP turbo flex AT6, a partir de R$ 119.990. Ambas trazem de série câmera de ré, cruise control, volante multifuncional e lanternas traseiras em LED, além de teto panorâmico, central multimídia All-In-One com Apple Car Play e Android Auto.





O Peugeot 2008 traz ainda o i-Cockpit e o Grip Control, que adapta o SUV a todos os tipos de terreno. A série Style tem nas duas opções de motorização rodas de liga leve de 16 polegadas, nova grade com Dark Chrome, máscara negra nos faróis e novas lanternas traseiras em LED.

A tampa traseira black-out forma belo conjunto com o teto pintado em preto brilhante

POR DENTRO





No interior, o Peugeot 2008 Style mantém o volante multifuncional, de diâmetro reduzido, revestido em couro, além de multimídia com tela tátil. Os bancos são revestidos com detalhes em couro e o interior traz a nova cor dark grafite. O ar-condicionado é automático digital de duas zonas com três modos de operação.

Porta-malas ganha ainda mais volume com o banco rebatido

Já a versão topo do Peugeot 2008, a Griffe, traz bancos totalmente revestidos em couro, teto panorâmico, seis airbags, e a nova cor interna dark titanium. Por fora, o Peugeot 2008 Griffe se diferencia pela grade preta com acabamento cromado, além do novo emblema THP na traseira.





A motorização básica do Peugeot 2008 é o 1.6 flex de 113cv (gasolina)/120cv (etanol), que trabalha em conjunto com o câmbio automático sequencial de seis marchas. As versões equipadas com o motor turbo 1.6 THP despejam 165cv (g)/173cv (e). Com ambos os motores, o SUV traz o modo de condução ECO, que ajuda a economizar combustível principalmente no trânsito urbano. E também o modo Sport, que garante respostas mais rápidas às acelerações.

Multimídia All-in-One está disponível na nova versão Style

São seis opções de cores para a linha 2023 do Peugeot 2008, que tem como novidade a cinza artense. As outras são vermelho rubi, branco banquise (sólido) ou nacré (perolizado), preto perla nera e cinza grafitto. Lembrando que agora o SUV compacto passa a ter dois tons, já que o teto preto é de série para todas as versões.





VERSÕES E PREÇOS





PEUGEOT 2008 ALLURE R$ 99.990

PEUGEOT 2008 STYLE R$ 106.990

PEUGEOT 2008 STYLE THP R$ 119.990

PEUGEOT 2008 23 GRIFFE THP R$ 124.990