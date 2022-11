Chery Tiggo 5X Pro Hybrid: vale a pena investir no híbrido?

O SUV compacto tem formas e linhas equilibradas, com 4,33m de comprimento e 2,63m de distância entre-eixos, além de interior bem-equipado e com bom acabamento (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Quando se pensa em carro híbrido, a primeira coisa que vem à cabeça é economia de combustível. Partindo dessa premissa, testamos o Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, o SUV compacto que tem o chamado sistema híbrido leve, que conta com um motor 1.5 turbo e outro elétrico alimentado por bateria de 48V. O desempenho proporcionado pelo conjunto é satisfatório, mas o consumo de combustível deixa a desejar.





O Caoa Chery Tiggo 5X Pro é vendido também na versão equipada apenas com motor 1.5 turbo flex, de 147cv (gasolina) e 150cv (etanol), torque de 21,4kgfm (g/e), com preço de R$ 164.990. Já o Tiggo 5X Pro Hybrid traz esse mesmo motor e outro elétrico, que faz a função de alternador, ajudando a recarregar a bateria, ou ainda disponibilizando mais torque e potência para o SUV compacto.





Alimentado por uma bateria de 48 volts, esse pequeno motor elétrico contribui com 10cv e 4,1kgfm de torque, que somados aos números do propulsor elétrico resulta em potências máximas de 157cv (g) e 160cv (e), e torque de 25,5kgfm. São números suficientes para proporcionar bom desempenho ao Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid.

O banco traseiro proporciona conforto para dois passageiros, que contam com saída do ar-condicionado (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)



O sistema funciona da seguinte forma: toda vez que o motorista tira o pé do acelerador, o motor elétrico, acionado por correia, funciona como alternador, mandando carga para a bateria. Vale lembrar que o carro tem ainda sistema de freios regenerativos, que recuperam energia nas frenagens e desacelerações. Mas quando se pisa fundo no acelerador, o motor elétrico passa a atuar como um gerador, despejando mais potência e torque.





Ao volante do Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid nota-se que o sistema híbrido tem funcionamento sem complicação, ou seja, o motorista nem percebe quando o motor elétrico está funcionando como alternador ou como gerador. O sistema faz as mudanças de maneira imperceptível, tornando a condução suave e tranquila. O câmbio automático CVT simula nove marchas, mas as mudanças só podem ser feitas na alavanca do tipo joystick, no console. O Tiggo 5X Pro Hybrid não tem os paddles shifts atrás do volante.



O motor a combustão é um 1.5 turbo flex, que atua em conjunto com um elétrico, e juntos geram 160cv (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)



Desempenho





Mas quem compra carro híbrido quer economia de combustível e contribuir com a redução da emissão de gases poluentes, não é verdade? A Caoa Chery declara consumo médio para o Tiggo 5X Pro Hybrid de 11,6km/l com etanol, e 16,2km/l com gasolina. Em nosso teste, o computador de bordo chegou a registrar consumo de 5,3km/l com etanol na cidade, demonstrando número bem inferior ao declarado pelo fabricante. Os resultados apurados pelo Inmetro nos testes de consumo também não são tão otimistas. (Confira na ficha técnica.)



As rodas de liga leve de 18 polegadas têm desenho diferenciado e são calçadas com pneus 225/55 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)



Visual

Modelo traz ainda rack de teto, que tem uma descaída na parte traseira e se prolonga com o spoiler. Ainda na traseira, lanternas halógenas invadidas por um friso cromado, e uma folha verde indicando que o modelo é um híbrido leve. O modelo tem um desenho equilibrado, sem linhas rebuscadas, mas com visual agradável.





Por dentro, o acabamento é de boa qualidade, com material emborrachado e detalhe em couro no painel. Os bancos dianteiros são confortáveis, sendo o do motorista com ajustes elétricos. O volante multifuncional tem ajuste de altura e distância, e o painel de instrumentos é digital, com tela de sete polegadas. O sistema multimídia tem tela tátil de 10,25 polegadas, com conectividade sem cabo por Apple CarPlay e Android Auto, e no console carregador de celular por indução.





O Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid traz ainda ar-condicionado digital dual zone, com saída para o banco traseiro, sistema de auxílio em aclive/declive, seis airbags, controles de tração e estabilidade, indicador da pressão dos pneus, freio de estacionamento eletrônico, câmera de visão 360 graus, teto solar panorâmico e Auto Hold. Porém, o SUV compacto não traz sistemas de auxílio à condução nem como opcionais.





O espaço interno é bom para as dimensões do carro. Na frente, os bancos anatômicos acomodam bem motorista e passageiro. No banco traseiro, duas pessoas viajam com conforto, já que o banco apoia bem as pernas e tem o encosto ligeiramente inclinado. O porta-malas tem capacidade de 330 litros, é todo revestido e conta com iluminação. Tem espaço suficiente para a bagagem de uma família pequena.





No segmento de SUVs compactos, o Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid surfa praticamente sozinho, já que não tem concorrentes híbridos. E se for comparado com modelos médios, a diferença de preço é muito grande. Portanto, resta saber se vale mesmo a pena investir R$ 5 mil a mais para comprar o Tiggo 5X Pro híbrido, já que a diferença no consumo de combustível em comparação com a versão a combustão não é tão grande.





Ficha técnica





» MOTOR

Dianteiro, quatro-cilindros em linha, 1.5 TCI turbo flex, que gera 157cv (gasolina) e 160cv (etanol) a 6.000rpm e torque de 25,5kgfm (g/e) a 4.000rpm, e sistema híbrido de 48V.





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira, automática do tipo CVT que simula nove marchas





» DIREÇÃO

Tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva





» SUSPENSÕES/RODAS/PNEUS

Dianteira, independente, tipo MacPherson; e traseira, independente, tipo Multlink/de liga leve de 18 polegadas/225/55 R18





» FREIOS

A discos ventilados nas rodas dianteiras e sólidos nas traseiras, com ABS e EBD





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,33m; largura, 1,83m; altura, 1,64m, distância entre-eixos, 2,63m





» CAPACIDADES

Tanque de combustível, 51 litros, porta-malas, 330 litros; de carga (ocupantes e bagagem), 400kg





» PESO

1.454 quilos





» PERFORMANCE

Aceleração até 100km/h em 9,2 segundos

Velocidade máxima de 176km/h





» CONSUMO

Cidade: 11,8km/l (g) e 8,7km/l (e)

Estrada: 12,3km/l (g) e 8,8km/l (e)





EQUIPAMENTOS

DE SÉRIE: Abertura e fechamento das portas e porta-malas a distância (Keyless), abertura e fechaamento dos vidros "one touch" com função antiesmagamento, ar-condicionado dual zone, banco do motorista com seis ajustes elétricos, banco do passageiro dianteiro com quatro ajustes manuais, botão Start/Stop para partida sem chave, câmera de ré com guias dinâmicas de direção, câmera de visão 360 graus HD, carregador de celular por indução, multimídia com tela tátil de 10,25 polegadas, Android Auto, Apple Car Play e bluetooth, volante regulável em altura e distância, comando de climatização a distância (CCD), computador de bordo, duas entradas USB no console central e uma na parte traseira, faróis com acendimento automático e ajuste elétrico de altura, luz ambiente com opções de cores, luz de cortesia no porta-malas, modo de condução Sport/Eco, painel de instrumentos 7 polegadas LCD, controlador de velocidade (Piloto Automático), retrovisores com aquecimento (antiembaçante) e controle interno elétrico, saída do ar-condicionado para os bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, sistema de som com seis alto-falantes, sistema Start/Stop, teto panorâmico fixo com cortina elétrica, tomada 12V no painel central, aerofólio traseiro, barras longitudinais decorativas no teto, faróis diurnos em LED (DRL), faróis em LED, lanternas traseiras (halógenos), airbags frontais, de cortina e laterais, assistente de aclives (HAC), assistente de descida (HDC), assistente eletrônico de frenagem (EBA), controle eletrônico de estabilidade (ESC), freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB), função Auto Hold, sistema de controle de tração (TCS), sistema de monitoramento de pressão nos pneus (TPMS), Isofix de fixação de cadeirinha infantil, travamento de portas dinâmico, travas elétricas com comando centralizado, alavanca de câmbio automático "Joystick", bancos revestidos em acabamento premium na cor preta, bancos traseiros rebatíveis (60/40) e volante esportivo multifuncional revestido em acabamento premium na cor preta.





» OPCIONAIS: Pintura metálica ou pe- rolizada (R$ 1.600)





» QUANTO CUSTA?

O Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid tem preço sugerido de R$ 169.990





Na prática, o conjunto híbrido proporciona bom desempenho ao SUV compacto, com arrancadas ágeis e retomadas de velocidade seguras. O câmbio se adapta rapidamente à maneira de dirigir do motorista e faz as reduções de marchas no tempo necessário para não prejudicar o desempenho. O Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid traz ainda no console um seletor de modos de condução: o Eco, que visa à economia de combustível; e o Sport, que faz com que motores a combustão e elétrico atuem juntos de forma constante para privilegiar a performance.Fora a questão do conjunto propulsor, no visual, o Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybrid não traz modificações significativas. A grade dianteira do tipo colmeia traz pequenos elementos cromados e os faróis são full LED, incluindo a luz diurna. O para-choque dianteiro tem skid plate na cor cinza e nichos nas extremidades. Nas laterais, rodas de liga leve de 18 polegadas e o badge com a inscrição Hybrid, identificando que se trata de um carro híbrido.