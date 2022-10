Peugeot Partner Rapid: clone do Fiat Fiorino aguenta o tranco?

Alexandre Carneiro

PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





Existe uma prática na indústria automotiva conhecida como rebadge: consiste, literalmente, em colocar emblemas de determinada marca em um modelo produzido por outra. É exatamente esse o caso do Peugeot Partner Rapid, que, na verdade, é um Fiat Fiorino rebatizado (vale lembrar que os dois fabricantes integram o grupo Stellantis).

Portas duplas na traseira que se abrem em 180 graus (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Com exceção dos logotipos e do desenho da grade dianteira (que, na verdade, é um simulacro, pois não tem entradas de ar), além dos respectivos nomes, Peugeot Partner Rapid e Fiat Fiorino são iguais em tudo. Eles compartilham toda a carroceria, o mesmo interior e a parte mecânica completa. São até produzidos na mesma fábrica, em Betim (MG).

Mesmo com dois tonéis de produtos químicos, o Rapid foi bem (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Assim, o motor do Peugeot Partner Rapid é o conhecido Fire 1.4, de origem Fiat. Ultrapassado em relação a outros propulsores atuais, mas com reputação de robustez, ele desenvolve 86cv de potência com etanol e 84cv com gasolina, além de torques de 12,2kgfm (e) e de 11,8kgfm (g). Suficiente, portanto, para um veículo comercial de 1.131kg.

O plástico rígido predomina no acabamento interno do furgão (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DIRIGIBILIDADE Vazio, o Peugeot Partner Rapid é ágil no trânsito urbano. O motor 1.4 tem disposição em baixas rotações, o que o torna ideal para a cidade, hábitat de um furgão de entregas. Em alta rotação, o propulsor perde rendimento e ainda revela funcionamento um pouco áspero.

No mais, com exceção do maior comprimento e da ausência de vidro traseiro, a dirigibilidade do Peugeot Partner Rapid é bem parecida com a de um Fiat Mobi ou a de um Uno, que compartilham a mesma plataforma com o Fiorino. O câmbio tem marchas de escalonamento curto, mas os engates carecem de precisão, como nos dois citados modelos. Já a direção hidráulica, opcional, é leve e direta.

Motor 1.4, com potência máxima de 86cv, dá conta do recado (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

A suspensão proporciona rodar relativamente suave, o que chega a ser surpreendente em virtude da arquitetura empregada na traseira: voltada para a capacidade de carga, tem eixo rígido e molas semielípticas. Ademais, o conjunto consegue proporcionar estabilidade satisfatória, ainda complementada por controles eletrônicos. Por sua vez, os freios também apresentam dimensionamento correto.

Modelo tem 2,71m de distância entre-eixos, que garante bom espaço para carga e ocupantes (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





COM CARGA Durante a avaliação, dirigimos o Peugeot Partner Rapid com carga máxima: o veículo transportou dois tonéis de produtos químicos de uso gráfico, que, juntos, somavam 570kg, além do motorista, com cerca de 80kg. No total, portanto, foram exatamente 650kg, peso-limite de carregamento do modelo.

A dirigibilidade, claro, muda bastante nessa condição, principalmente no que diz respeito às respostas do motor e dos freios. Porém, o furgão não deu sinais de estar andando no limite: a suspensão não arriou muito, tampouco chegou ao batente em quebra-molas e valetas. E o propulsor deu conta do recado, inclusive em uma arrancada em subida íngreme, na qual não foi preciso "queimar" a embreagem.

A capacidade volumétrica do baú é de 3,3m³. O compartimento traz uma divisória de chapa para o habitáculo dos passageiros e portas duplas que se abrem em até 180 graus. O revestimento com borracha e plástico, porém, é vinculado ao pacote Business Pack: deveria vir de série em qualquer veículo cargueiro.





CONSUMO No nosso teste, o consumo do Peugeot Partner Rapid foi de 9,8km/l na cidade e de 13,4km/l na estrada, com gasolina, resultado não mais que razoável, portanto. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE), do Inmetro, indica, com o mesmo combustível, 11,7 km/l no ciclo urbano e 12,4 km/l no rodoviário. Com etanol, ainda segundo o PBE, são 8,1km/l e 8,4km/l, respectivamente.





POR DENTRO O Peugeot Partner Rapid tem acabamento simples, mas coerente para um veículo comercial. O painel é exatamente o mesmo da Fiat Strada, enquanto as forrações de portas trazem um nicho específico para maquininhas de cartão, além de porta-garrafas. Tudo é de plástico duro, porém os encaixes são bons. O painel é completo, com termômetro do fluido de arrefecimento, mas o conta-giros é pequeno.

A ergonomia a bordo é boa, ao menos quando o comprador opta pelo tal pacote Business Pack, que inclui regulagens de altura para banco do motorista, volante e cintos de segurança. Porém, o modelo não oferece ajuste telescópico para a coluna de direção. Outros deslizes são os bancos com assentos muito curtos – mas com bom apoio para a coluna – e o pedal de embreagem deslocado para a direita.

O espaço interno é mais que suficiente para dois ocupantes e pequenos objetos, mas falta um local para pertences pessoais um pouco maiores. É que o estepe está posicionado atrás do assento do passageiro, de modo que só é possível utilizar a área posterior ao banco do motorista: ali, cabe no máximo uma mochila. Além do mais, o sobressalente não tem capa e pode sujar os braços dos ocupantes.





CONCORRENTE O preço de R$ 103.990 faz do Peugeot Partner Rapid o furgão mais barato do mercado. O único concorrente na mesma faixa de valor é o próprio Fiat Fiorino (que, vale lembrar, é tecnicamente o mesmo carro), por R$ 108.990. Portanto, a opção por comprar um ou outro fica condicionada apenas ao gosto do consumidor ou às condições de negociação. Não por acaso, os dois modelos dominam tal segmento.

Que o utilitário é apto ao uso comercial, não há a menor dúvida. Porém, ainda que grande parte dos compradores se beneficie dos descontos concedidos nas vendas diretas, o preço está supervalorizado para um veículo de concepção tão simples: grosso modo, um furgão baseado no Fiat Uno de segunda geração.

Por esse valor, ele deveria trazer de série todo o pacote opcional, composto por ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista e volante com regulagem de altura, travas e vidros elétricos e proteção do compartimento de carga. E ainda incluir ao menos mais dois itens: sensores de ré (essenciais em um veículo de visibilidade traseira nula) e um aparelho de som (ainda que básico, sem tela multimídia). A garantia é de um ano, sem limite de quilometragem. Há apenas uma cor disponível para o modelo: blanc banquise (branco sólido).

FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, flex, quatro cilindros em linha, com 1.368cm³ de cilindrada, 8V, injeção multiponto de combustível, que desenvolve potências de 84cv a 6.000rpm (gasolina) e 86cv a 6.000rpm (etanol), e torques de 11,8kgfm a 4.000rpm (g) e 12,2kgfm a 4.000rpm (e)





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira, e câmbio

manual de cinco marchas





» SUSPENSÃO/RODA/PNEU (*)

Dianteira, independente, tipo McPherson, barra estabilizadora; traseira, eixo rígido com molas semielípticas/de aço

estampado com calotas, 14 polegadas/175/70 R14





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica (opcional)





» FREIOS (*)

A discos ventilados na frente

e a tambores na traseira, com

ABS e EBD





» CAPACIDADES (*)

Tanque de combustível, 55 litros;

de carga (passageiros e carga),

650 quilos





» COMPARTIMENTO DE CARGA (*)

3.300 litros





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,40m; largura, 1,64m; altura, 1,90m; distância entre-eixos, 2,71m; e altura em relação ao solo, 17,6cm





» PESO (*)

1.131 quilos





» PERFORMANCE (*)

Velocidade máxima: 157,8km/h

(g) e 160km/h (e)

Aceleração até 100km/h:

14,7s (g) e 13,7s (e)





» CONSUMO (**)

Cidade: 11,7km/l (g) e 8,1km/l (e)

Estrada: 12,4km/l (g) e 8,4km/l





Dados do fabricante (*)

Dados do Inmetro (**)





» EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE: Controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, calotas integrais, faróis de neblina, preparação

para som, computador de bordo

e iluminação no compartimento

de carga





OPCIONAIS: Business Pack, composto por ar-condicionado, direção hidráulica, regulagem de altura do do motorista e do volante, alarme, vidros e travas elétricas, chave do tipo canivete com telecomando, forração exclusiva para os bancos e protetor de

cárter (R$ 2.780)





QUANTO CUSTA?

O preço do Peugeot Partner Rapid,

na configuração básica Business, é

de R$ 103.990. Com o pacote de equipamentos Business Pack,

como a unidade testada, o furgão custa R$ 108.990