Fiat Grand Siena com kit GNV pode ser econômico, mas é fraco no desempenho

A chave comutadora fica no console e permite desativar o uso do GNV, enquanto dentro do motor o marcador mostra o nível do gás. Os cilindros roubam espaço no porta-malas (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







Em tempos de preços dos combustíveis nas alturas, qualquer medida para reduzir custos pode ser bem-vinda. A Fiat tem em sua linha uma opção que pode ser muito interessante para taxistas, motoristas de aplicativos, frotistas e entregadores. Trata-se do Grand Siena 1.4 flex, que tem a opção de sair de fábrica com a predisposição para receber o kit de gás natural veicular (GNV), com custo adicional de R$ 720. Para instalar o kit, gastam-se em média R$ 4.500, mas pode-se obter uma economia de até R$ 10 mil por ano em combustível. O ponto negativo é que o desempenho do sedã com o GNV deixa a desejar.





Em 2006, a Fiat lançou o Siena Tetrafuel, versão do sedã que já saía de fábrica pronta para rodar com gasolina, etanol, benzina (gasolina pura comercializada em países da América do Sul) e GNV. Não era preciso fazer qualquer adaptação. Bastava abastecer o carro. Mas o modelo foi descontinuado e em 2019 a montadora lançou o Grand Siena 1.4 flex com a predisposição de fábrica para receber o GNV. Na prática, o cidadão compra o carro e tem que levá-lo em uma oficina especializada e autorizada para fazer a instalação do kit GNV.





De acordo com a Fiat, o motor tem o cabeçote e a sede de válvulas produzidos com material especial, para evitar desgaste prematuro em razão do uso do gás. O novo coletor tem parede reforçada e preparação que facilita a instalação dos bicos injetores de gás, evitando possíveis danos e gambiarras na instalação e manutenção do kit. A predisposição para o GNV é vendida como opcional e custa R$ 720. Depois, basta levar o carro a uma oficina autorizada pelo Inmetro para fazer a instalação do kit GNV, que na Geração 5 custa em média R$ 4.500. Feito isso, é só rodar e fazer a vistoria da instalação a cada seis meses, testando os cilindros a cada 5 anos, para conferir possíveis vazamentos.





O GNV é indicado para profissionais que rodam muitos quilômetros por dia, como taxistas, frotistas, locadoras e motoristas de aplicativo. De acordo com a Fiat, o kit GNV Geração 5 conta com sistema de injeção eletrônica de gás natural que minimiza a perda de potência, pois comuta entre o GNV, a gasolina, etanol ou diesel. O sistema usa o GNV como combustível principal, proporcionando até 60% de economia ao usuário. Ainda de acordo com o fabricante, o kit resulta em redução média de 20% nas emissões de CO² na atmosfera.





NA PRÁTICA

Testamos o Grand Siena com o kit GNV, que traz no porta-malas dois cilindros de 7,5 metros cúbicos (m³) cada de gás, proporcionando uma autonomia média de 200 quilômetros. Com o preço médio do metro cúbico do GNV a R$ 3,32, gastamos R$ 49,80 para abastecer os dois tanques, resultando em R$ 0,25 por quilômetro rodado. Com gasolina no tanque, considerando consumo médio de 11km/l e preço de R$ 5,56 por litro, gastam-se cerca de R$ 100 para rodar 200 quilômetros. Nesse caso, o quilômetro rodado sai a R$ 0,52.





De acordo com a Gasmig, comparando os gastos com gasolina e GNV, o uso do gás gera uma economia mensal de R$ 804,33, e anual de R$ 9.652. Se a comparação for feita com etanol, com preço médio de R$ 4,09, a economia mensal a favor do GNV é de R$ 877,45, e anual de R$ 10.530. Considerando o adicional de R$ 720 pela predisposição e R$ 4.500 pelo kit, em cerca de seis meses, com a economia que se faz paga-se o kit completo de GNV.

Lançado em 2012, o Fiat Grand Siena caiu no gosto de taxistas e motoristas de aplicativos

DIRIGINDO

O Grand Siena traz no console a chave comutadora que permite ativar ou desativar o uso de GNV. A Fiat garante que o gás não compromete o desempenho do sedã, mas na prática não foi bem isso que constatamos. O motor 1.4 já tem o desempenho limitado, mas melhora um pouco quando se abastece com etanol. Usando o GNV, o desempenho cai bastante, principalmente em subidas, onde é preciso trocar de marchas constantemente. O sistema apresentou em alguns momentos falha de funcionamento com o gás natural, “engasgando” em baixas rotações.





O câmbio manual de cinco marchas tem relações mais curtas, que ajuda um pouco a minimizar o problema do desempenho, mas os engates não são muito precisos e o curso da alavanca é longo. A direção tem assistência hidráulica, com boas cargas em manobras e velocidades elevadas. As suspensões garantem equilíbrio entre estabilidade e conforto de marcha, e os freios atuaram de forma eficiente, apesar do peso extra dos cilindros no porta-malas, que perde boa parte do espaço.





VALE LEMBRAR

Alguns estados concedem descontos ou isenção no IPVA para carros com o kit GNV, mas não é o caso de Minas Gerais. Não se pode esquecer que é preciso fazer vistoria a cada seis meses no kit GNV, o que gera custo. E vale lembrar ainda a pequena disponibilidade de postos com GNV. Em Belo Horizonte, são 24. Portanto, apesar da economia gerada com o kit GNV, é preciso fazer contas para verificar se vale mesmo a pena investir no uso de gás natural.





PROMOÇÃO

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) estimula o uso de GNV no estado. Para isso, lançou campanha de incentivo, com bônus de R$ 2 mil, direcionada à aquisição de veículo zero-quilômetro, com o kit GNV instalado de fábrica ou predisposição para GNV, ou ainda para veículos novos e usados que possam ser convertidos para o uso de gás natural. A promoção é válida até 31 de dezembro e contempla mil veículos entre taxistas, frotistas, locadoras, veículos de motoristas de aplicativos de transporte de passageiros e de entregas. Para ter direito ao bônus, basta se cadastrar no site da Gasmig (www.gasmig.com.br) e atender aos requisitos estabelecidos.

O sedã compacto tem acabamento simples, com muito plástico, e computador de bordo no painel de instrumentos

FICHA TÉCNICA

» MOTOR

Transversal, quatro cilindros em linha, 1.368,3cm³, oito válvulas, flex, potência máxima 85cv(g)/88cv(e) a 5.750rpm, torque máximo de 12,4kgfm(g)/12,5kgfm(e) a 3.500rpm





» TRANSMISSÃO

Tração dianteira e câmbio manual de cinco marchas





» FREIOS

Discos na dianteira e tambores na traseira, com ABS





» SUSPENSÕES/RODAS/ PNEUS

Dianteira, independente, tipo McPherson, com braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora; traseira, rodas semi-independentes com eixo de torção/5,5x 14 polegadas/185/65 R14





» DIREÇÃO

Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica





» CAPACIDADES

Do tanque de combustível, 48 litros, do porta-malas, 520 litros; de carga (passageiros e bagagem), 400 quilos





» PESO

1.094 quilos





» DIMENSÕES

Comprimento, 4,29m; largura, 1,70m; altura, 1,50m; distância entre-eixos, 2,51m





» DESEMPENHO

Velocidade máxima 173km/h (g)/175km/h (e)

0 a 100 km/h 13,1 s (g)/12,5 s (e)





» CONSUMO

Cidade 14km/l (g)/9,5km/l (e)

Estrada 13,6km/l (g)/9,5km/l (e)

Consumo médio com GNV 13,2km/m³





» Quanto custa

O Grand Siena 1.4 Flex 4p 2021 é vendido por R$ 59.390 e com a predisposição para GNV vai a R$ 61.700.





» EQUIPAMENTOS:

DE SÉRIE

Alertas de limite de velocidade e manutenção programada, apoios de cabeça com regulagem de altura, ar-condicionado, bancos dianteiros reclináveis, Brake-light, calotas integrais, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos com regulagem de altura, cintos de segurança traseiros retráteis de três pontos, computador de bordo, console central com porta-objetos e porta-copos, conta-giros, desembaçador do vidro traseiro temporizado, controle eletrônico da aceleração (Drive by Wire), espelho nos para-sóis, faróis biparábola com máscara negra, Fiat Code 2ª geração, Follow me home, gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix), ganchos de fixação de carga no porta-malas, airbag duplo, freios ABS com EBD, iluminação do porta-malas, Lane Change (função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa), limpador e lavador do para-brisas com intermitência, My Car Fiat, porta-luvas iluminado, preparação para sistema de som, retrovisores externos com comando interno mecânico, rodas de aço estampado de 15 polegadas, pneus com baixa resistência a rolagem, tomada 12V, travas elétricas, trava automática das portas a 20km/h, vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento.





OPCIONAIS

Pack Driver (vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento, retrovisores externos elétricos com Tilt Down, banco do motorista com regulagem de altura e sensor de estacionamento traseiro – (R$ 1.590), predisposição para instalação do KIT GNV (R$ 720).