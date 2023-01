Tiggo 8 Pro Hybrid: SUV de sete lugares e muito conteúdo

Enio Greco

SUV híbrido plug-in equipado com motor 1.5 turbo (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





Se você está procurando um SUV de sete lugares, híbrido, que possibilite diferentes combinações entre um motor a combustão e dois elétricos, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid pode satisfazer seus desejos. Importado da China, o modelo tem estilo imponente e robusto, mas chama a atenção pela eficiência do sistema híbrido e pelo completo pacote de itens de série. O preço é salgado, mas mesmo assim é mais baixo do que o do seu principal concorrente, o Jeep Compass 4xe.

São 4,72m de comprimento e 2,71m de distância entre-eixos (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Enquanto o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid vem da China, o Tiggo 8 1.6 turbo continua sendo produzido em Anápolis (GO), na mesma configuração de sete lugares. O modelo nacional é equipado com motor a combustão que gera 187cv e 28kgfm de torque, associado ao câmbio automatizado de dupla embreagem de sete velocidades. Seus preços partem de R$ 201.070.

Mas se você prefere gastar um pouco mais para comprar um carro mais alinhado com a preservação do meio ambiente, pode optar pelo Chery Tiggo 8 Pro Hybrid, que é o mesmo modelo, porém, com o sistema híbrido Max Drive, que garante bom desempenho, baixo consumo de combustível e redução nas emissões de poluentes.

Modelo híbrido tem a grade diferenciada, faróis e lanternas traseiras horizontais em LED (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





VISUAL Com dimensões generosas e estilo moderno, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid tem basicamente o mesmo desenho do modelo fabricado em Anápolis e com a mesma configuração de sete lugares. Visualmente, a diferença está na grade dianteira mais ampla, que no modelo híbrido tem elementos cromados. Os faróis full LED são mais afilados e o SUV traz também luz diurna em LED.

As rodas de liga leve de 18 polegadas têm belo desenho e o modelo ainda traz de série teto solar panorâmico, spoiler na extremidade traseira do teto e lanternas em LED. Como se trata de um híbrido plug-in, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid tem o bocal de recarga da bateria instalado no para-lama dianteiro esquerdo. Já o bocal para o abastecimento do tanque de gasolina fica atrás.

Acabamento de boa qualidade e painel com tela de 24,6 polegadas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





DIRIGINDO Apesar de ter dimensões generosas e quase duas toneladas de peso, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid é SUV prazeroso de dirigir. A combinação do motor 1.5 turbo a gasolina com os outros dois elétricos resulta em potência combinada de 317cv e torque de 56,6kgfm. Números empolgantes que garantem agilidade nas arrancadas e retomadas de velocidade.

A terceira fileira tem dois bancos pequenos, ideal para crianças (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O sistema híbrido do Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid permite diferentes configurações, que vão se ajustando automaticamente conforme a maneira de dirigir do motorista. Os motores elétricos funcionam tracionando ou ou gerando energia, atuando isoladamente ou junto com o propulsor 1.5 turbo. Na prática, o SUV pode tracionar com apenas um motor elétrico ou com os dois, proporcionando uma autonomia de 77,6 quilômetros nessa condição. Ou seja, o suficiente para quem usa o carro de casa para o trabalho, e vice-versa, durante a semana.

Com os bancos traseiros montados, porta-malas tem 193 litros (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Já na estrada, o motor a combustão atua na tração, enquanto os elétricos passam a funcionar como geradores de energia. E se o motorista precisar de pisar fundo para fazer uma ultrapassagem, os três motores atuam em conjunto para despejar torque e potência. Vale lembrar que o Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid tem sistema de freios com regeneração de energia, que também é obtida nas desacelerações.

O motor a combustão e os elétricos ficam totalmente escondidos (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Pres)

A bateria com capacidade de 19,27kWh recebe carga a todo momento, já que os três motores funcionam como geradores de energia em diferentes momentos. Mas, como se trata de um híbrido plug-in, a bateria pode ser totalmente recarregada na rede elétrica em três horas.

As rodas de liga leve de 18 polegadas têm belo desenho raiado (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Pres)

O sistema híbrido do Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid atua em conjunto com o câmbio automático DHT, de três marchas reais, mas que são transformadas em 11 velocidades simuladas. Tudo funcionando de maneira imperceptível para o motorista, que pode apenas escolher entre os modos de condução EV (elétrico), HEV (híbrido alternando os três motores), Normal (variando entre EV e HEV) e Sport (HEV priorizando desempenho).

Os números de consumo declarados pela Caoa Chery para o Tiggo 8 Pro hybrid são os anotados pelo Inmetro, bem mais otimistas do que o que se consegue na realidade. Em nosso percurso misto, com trechos de cidade e estrada, registramos consumo de 15,5km/l. O que não é nada mal para um SUV de quase duas toneladas.

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid tem boa dirigibilidade, com suspensões independentes que conseguem estabelecer equilíbrio entre boa estabilidade e conforto ao rodar. A direção também foi bem calibrada, com cargas bem definidas em baixas e altas velocidades. Só o diâmetro de giro exige um pouco mais de paciência nas manobras em espaços apertados. Mas para isso o SUV conta com sensores e câmeras que mostram todo o entorno, facilitando a vida do motorista.





POR DENTRO O interior do Tiggo 8 Pro Hybrid tem acabamento de boa qualidade, com bancos revestidos em couro, sendo o do motorista com todos os ajustes elétricos. Na segunda fileira de bancos o espaço é muito bom e os passageiros contam com saídas do ar-condicionado e entrada USB. Já na terceira fileira de bancos o espaço é bem reduzido e o acesso exige esforço. É ideal para crianças.

O painel tem duas telas de 12,3 polegadas flutuantes, totalmente digitais, sendo uma para o quadro de instrumentos e outra para o sistema multimídia, com conectividade por Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de ar-condicionado de duas zonas tem uma tela digital dedicada. O modelo traz ainda sistema de carregamento de celular por indução e um pacote completo de assistência à condução.

No segmento de SUVs médios híbridos plug-in o principal concorrente do Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid é o Jeep Compass 4xe, que é vendido por R$ 338.400. Além de ser mais caro, o Compass tem conjunto híbrido de 240cv e autonomia no modo elétrico de apenas 44 quilômetros, com bateria com capacidade de 11,4kWh. O Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid leva vantagem em todos os quesitos.

FICHA TÉCNICA





» MOTORES (*)

Dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1.5 litro, 16V, turbo, a gasolina, que desenvolve potência de 147cv e torque de 22,4kgfm; dois elétricos, sendo um de 95cv e 17,3kgfm de torque e outro de 75cv e 16,8kgfm de torque; potência combinada de 317cv e torque combinado de 56,6kgfm





» BATERIA (*)

Capacidade de 19,27kWh

Tempo de recarga: 3 horas





» ALCANCE MODO ELÉTRICO(*)

77,6 quilômetros





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira e câmbio automático DHT de 11 marchas combinadas





» DIREÇÃO (*)

Pinhão e cremalheira com assistência elétrica progressiva





» SUSPENSÕES/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, MCPherson; traseira, independente, multlink/7 x 18 polegadas (de alumínio)/235/55 R 18





» FREIOS (*)

Discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS/EBD





» CAPACIDADES (*)

Tanque de combustível, 45 litros; do porta-malas, 193/889/1.930 litros; de carga (ocupantes e bagagem), ND





» PESO (*)

1,829 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,72m; largura, 1,86m; altura, 1,70m; distância entre-eixos, 2,71m; altura livre do solo, 21,2cm





» PERFORMANCE (*)

Aceleração até 100km/h em 6,7 segundos

Velocidade máxima de 180km/h (limitada eletronicamente)





» CONSUMO (**)

Cidade: 30,3km/l

Estrada: 26,9km/l





(*) Dados do fabricante

(**) Dados do Inmetro





» Quanto custa?

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro Hybrid tem preço de R$ 279.990 na cor preto metálico. Já o branco perolizado custa R$ 282.990





» EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE: Abertura do porta-malas por sensor de aproximação; ar-condicionado dual zone; bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilados e aquecidos; câmera de ré; câmera de visão 360 graus HD; carregador de celular por indução; controle do ar condicionado com tela LCD colorida de oito polegadas; modo de condução Sport/Eco; seletor de modo de condução (EV Normal/HEV Normal/HEV Sport); sensor de chuva; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; sistema de som premium Sony; tela integrada painel de instrumentos e multimídia de 24.6 polegadas LCD com Apple Car Play/Android Auto; teto solar panorâmico elétrico; faróis diurnos em LED (DRL); faróis full LED; seis airbags; assistente de aclives (HAC); assistente de descida (HDC); controle eletrônico de estabilidade (ESC); freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB); função Auto Hold; sistema de controle de tração (TCS); sistema de monitoramento de pressão nos pneus (TPMS); Isofix; alerta de colisão frontal (FCW); alerta de colisão traseira (RCW); alerta de saída de faixa (LDW); alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA); assistência de mudança de faixa (LCA); assistente de congestionamento (TJA); controle inteligente do farol alto (IHC); frenagem automática de emergência, pedestres e ciclistas (AEB); monitoramento de ponto cego (BSD); piloto automático adaptativo (ACC); piloto automático integrado (ICA); prevenção de saída de faixa (LDP); bancos com revestimento premium na cor preta; volante multifuncional revestido em couro.





l OPCIONAL

Pintura perolizada (R$ 3 mil)