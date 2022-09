Fiat Cronos Drive CVT 2023: o automático mais barato do país anda bem?

FIAT CRONOS DRIVE CVT (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)







Com a chegada da linha 2023, no mês passado, o Fiat Cronos passou a ostentar dois "títulos" no mercado: é o sedan mais barato do país, na versão de entrada, chamada simplesmente de 1.0; e também o carro automático mais acessível, a partir da configuração Drive 1.3, equipada com câmbio CVT. Foi exatamente esta última, que tem preços a partir de R$ 88.190, que o VRUM testou.

Visualmente, o sedan não traz alterações: apenas a grade dianteira ganhou um segundo filete cromado. E, apesar de o câmbio automático do tipo CVT, associado ao motor 1.3, ser justamente a novidade da linha 2023 do Fiat Cronos, o fato é que dirigir o modelo é uma experiência previsível. Afinal, o conjunto mecânico já é conhecido da caminhonete Strada.

Sedã compacto é produzido na Argentina e tem boas vendas por aqui (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

Essa similaridade, aliás, não é ruim. Pelo contrário. Isso, porque o motor 1.3 da família FireFly, capaz de desenvolver 98cv de potência e 13,2kgfm de torque com gasolina, além de 107cv e de 13,7kgfm com etanol, está muito bem casado com o câmbio CVT, que tem sete marchas simuladas com opção de trocas sequenciais por meio de toques na alavanca, pois não há paddle-shifters (borboletas) no volante.

Acabamento interno: predomina o plástico duro e tecido nos bancos (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

A ausência das borboletas, contudo, é perdoável em um produto de proposta familiar e acessível como o Fiat Cronos CVT 2023. No entanto, o câmbio automático merece uma crítica: ele não gera o efeito do freio-motor, ao contrário de outras caixas automáticas atuais.

Nesta versão, o encosto do banco não é bipartido e nem rebatível (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





BOM DE DIRIGIR De qualquer modo, motor e câmbio se entendem bem e dão agilidade ao modelo, especialmente em trânsito urbano: ele arranca com agilidade e enfrenta ladeiras sem dificuldade. Na estrada, as limitações do motor 1.3 ficam mais evidentes, mas o sedan ainda consegue entregar resultado coerente.

Porta-malas com capacidade de 525 litros é todo forrado com carpete (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

No entanto, a característica mais apreciável do Fiat Cronos em relação à dirigibilidade já vem de antes da linha 2023 e do câmbio automático CVT: é o acerto de suspensão. O sedan tem bom compromisso, equacionando estabilidade em curvas, sem rolagem excessiva da carroceria, com um rodar confortável, sem transferência de solavancos para o habitáculo.

Por sua vez, a direção elétrica tem bom efeito regressivo e também contribui positivamente para o comportamento dinâmico. E o sistema de freios, que traz discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, demonstra dimensionamento correto e entrega boa performance.

Na cidade, o motor 1.3 é ágil, mas na estrada tem suas limitações (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





CONSUMO Quanto ao consumo, o VRUM aferiu, com etanol, médias de 8km/l na cidade e de 11,3km/l na estrada. Assim, o tanque de 47 litros consegue proporcionar uma autonomia de aproximadamente 530 quilômetros.

Os números obtidos pela reportagem são parecidos com os informados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE) do Inmetro: também com etanol, constam 9,3km/l e 10,8km/l, respectivamente. Já com gasolina, ainda segundo o PBE, o consumo urbano é de 13,4km/l, e o rodoviário, de 14,9km/l.





PORTA-MALAS Apesar de a Fiat não ter alongado a distância entre-eixos do Cronos em relação à do hatch Argo, o fato é que o sedan tem bom espaço interno ante o tamanho da carroceria. Atrás, dois adultos viajam até com certa folga, mas, como é comum em sedans compactos, o banco é estreito para acomodar três ocupantes confortavelmente.

Rodas de liga leve de 15 polegadas, calçadas com pneus 185/60 (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

A Fiat destaca que o Cronos tem o maior porta-malas da categoria, com 525 litros. É verdade, mas há um detalhe que faz toda a diferença: pasme, mas, na versão avaliada, o encosto do banco traseiro não é rebatível. Assim, o compartimento tem pouca versatilidade e não acomoda objetos longos. Um sistema rebatível e bipartido só é oferecido na versão topo de linha Precision, que também tem câmbio automático CVT e motor 1.3.





INTERIOR O acabamento interno do Fiat Cronos CVT 2023 está na média da categoria, com revestimentos em plástico rígido. Curioso notar que, na época do lançamento, as versões mais caras traziam apoios de braço acolchoados nas portas dianteiras: em algum momento, tais itens foram suprimidos. Porém, o uso de peças com diferentes texturas e o bom padrão de montagem disfarçam a simplicidade.

Quanto à ergonomia, o sedan é correto, mas também comete algumas falhas. O volante, por exemplo, tem boa pegada, mas é regulável em altura, e não em distância. Por isso, alguns motoristas podem não encontrar a posição ideal para dirigir. Por outro lado, há boa quantidade de porta-objetos a bordo.

Já os bancos, tanto os dianteiros quanto o traseiro, apoiam bem a coluna, mas têm assentos muito curtos. Pelo menos o do motorista é ajustável em altura. Já o painel tem todos os comandos acessíveis e instrumentação farta: o quadro principal traz termômetro do fluido de arrefecimento, enquanto a tela central de 3,5 polegadas adiciona voltímetro, termômetro do óleo e monitor de pressão dos pneus.

Objeto de desejo entre os consumidores atualmente, a central multimídia do Fiat Cronos automático é a Uconnect, com tela de sete polegadas, Bluetooth, sistema de reconhecimento de voz e compatibilidade com as plataformas Android Auto e Apple Car Play, além de duas entradas USB: uma para os ocupantes da frente e outra para os de trás. O equipamento tem uso intuitivo e botão físico de volume.





VEREDITO Por mais que o valor cobrado pelo Fiat Cronos Drive CVT 2023 não seja baixo, o fato é que não existe outro carro automático mais barato do que ele, ao menos no mercado de zero-quilômetro. E isso, por si só, já é um forte argumento de vendas.

Duvida? Pois saiba que um Hyundai HB20S na versão Comfort, que é a mais em conta a oferecer esse tipo de câmbio, custa R$105.290. E um Chevrolet Onix Plus Turbo, também automático, não sai por menos de R$ 97.320. Entre os rivais diretos, o mais em conta é o Toyota Yaris Sedan XL, com preço de R$ 97.290: mesmo assim, a diferença em relação ao Fiat Cronos CVT é expressiva, chegando a cerca de 10%.

Mas vale destacar que, apesar de mais caros, os concorrentes entregam mais equipamentos, principalmente de segurança. Afinal, enquanto o Fiat Cronos 2023 dispõe apenas dos dois airbags frontais (até mesmo na versão topo de linha Precision CVT), tanto o HB20S quanto o Onix Plus trazem seis bolsas em toda a gama. E o Toyota Yaris vai além, oferecendo ainda um airbag para os joelhos do condutor.

Ademais, Hyundai HB20S e Chevrolet Onix Plus, quando equipados com câmbio automático, vêm com motores 1.0 turbo, com mais potência e torque. E o Toyota Yaris traz um 1.5 de aspiração natural, com rendimento inferior ao dos modelos sobrealimentados, mas superior ao do sedan da Fiat. No fim das contas, o apelo do Fiat Cronos Drive CVT 2023 é realmente ao bolso do consumidor.

FICHA TÉCNICA





» MOTOR (*)

Dianteiro, transversal, flex, quatro cilindros em linha, oito válvulas, 1.332cm³ de cilindrada, com injeção multiponto de combustível, que desenvolve potências de 98cv a 6.000rpm (gasolina) e 107cv a 6.250rpm (etanol), com torques de 13,2kgfm a 4.250rpm (g) e 13,4kgfm

a 4.000rpm (e)





» TRANSMISSÃO (*)

Tração dianteira e câmbio automático do tipo CVT com sete marchas simuladas





» SUSPENSÃO/RODAS/PNEUS (*)

Dianteira, independente, tipo McPherson, barra estabilizadora; traseira, semi-independente, eixo de torção/6x15 polegadas (liga leve)/185/60 R15





» DIREÇÃO (*)

Do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica





» FREIOS (*)

A discos ventilados na frente e tambores na traseira,

com ABS e EBD





» CAPACIDADES (*)

Tanque de combustível, 47 litros; porta-malas, 525 litros; de

carga (passageiros e bagagem), 400 quilos





» DIMENSÕES (*)

Comprimento, 4,47m; largura, 1,73m; altura, 1,47m; distância entre-eixos, 2,60m; e altura em relação ao solo, 12,8cm





» PESO (*)

1.155 quilos





» PERFORMANCE (*)

Velocidade máxima: não informada

Aceleração até 100km/h: 10,6s (g/e)





» CONSUMO (**)

Cidade: 13,4km/l (g) e 9,3km/l (e)

Estrada: 14,9km/l (g) e

10,8km/l (e)





Dados do fabricante (*)

Dados do Inmetro (**)





» EQUIPAMENTOS





DE SÉRIE: Ar-condicionado manual, direção elétrica, central multimídia com tela de sete polegadas e entradas USB para bancos traseiros, volante multifuncional, sensores de ré, travas e vidros elétricos, alarme, controles de estabilidade e de tração, controlador de velocidade, assistente de partida em rampas e airbags frontais





OPCIONAIS: Pintura metálica ou perolizada (R$ 1.850); Kit Plus, composto por retrovisores externos elétricos com função tilt down e indicador de direção, sensor de temperatura externa, câmera de ré e rodas de liga leve de 15 polegadas (R$ 2.780)





QUANTO CUSTA?





O preço do Fiat Cronos 2023, na versão Drive 1.3 com câmbio automático CVT, é de R$ 88.190. Com todos os equipamentos, como a unidade testada, o sedan custa R$ 92.820.