Luciano Huck sobre Lula: 'Figurinha repetida não completa álbum'

Huck com Lula, que agora deixou de ser inelegível, podendo participar de eleições de 2022 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O apresentador eusou as redes sociais nesta segunda-feira (08/03) para falar sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações do ex-presidente(PT) na Lava-Jato.