Senadores com covid-19 seguem internados para tratamento

Os senadores Major Olimpio (PSL-SP), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Pode-RS) seguem internados para tratamento contra a covid-19, segundo as últimas informações divulgadas pelas assessorias dos parlamentares. Os três foram diagnosticados com a doença na semana passada.



Lasier tem 78 anos e faz parte do grupo de risco da doença. Ele foi internado na última sexta-feira, 5, no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. De acordo com nota do diretor técnico da instituição, Saulo Gomes Bornhorst, o senador "encontra-se estável e com bom quadro geral". Além disso, "possui previsão de alta para os próximos dias".



Alessandro Vieira, por sua vez, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no fim de semana. "Após exames, não se constatou a necessidade de UTI, sendo mantida a internação em quarto, com suporte de oxigênio. Durante esta segunda-feira, o senador apresentou melhora significativa. Agradecemos todas as orações e manifestações de carinho!", informou a assessoria.



O líder do PSL no Senado, Major Olimpio, está hospitalizado desde terça-feira, 2, no Hospital São Camilo. Na sexta-feira, 5, ele foi encaminhado para a unidade de terapia intensiva (UTI) após o agravamento do quadro. A assessoria de Olimpio não divulgou atualizações sobre o quadro de saúde do senador nesta segunda.