Luciano Huck revela voto em branco na disputa entre Haddad e Bolsonaro

Luciano Huck e Pedro Bial durante programa na TV Globo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Depois de confirmar que não será candidato a presidente da República em 2022 , o apresentadorantecipou o que poderá ser seu posicionamento nas eleições do ano que vem. A permancer a polarização entre bolsonaristas e apoiadores do PT, Huck deverá ficar 'em cima do muro'.Ao menos foi o que ele deu a entender ao revelar, no programa, nessa terça-feira (15/6), o seu voto nas eleições de 2018, quando o pleito foi definido, em segundo turno, entre o petista e ex-prefeito de São Pauloe o então candidato e hoje presidente da República Jair(sem partido)."Eu votei em branco na últimae acho que, naquela circustância, era o que eu devia ter feito e fiz com bastante tranquilidade. (...) E não me arrependo, eu votei em branco e votaria de novo", afirmou Huck em entrevista ao colega de emissora.