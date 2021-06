Anitta rebate ataques de bolsonaristas: 'Saem de motoca e pedem mais'

Anitta pediu o impeachment do presidente Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) cantora Anitta usou as redes sociais nesta segunda-feira (21/6) para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A artista também lamentou as mais de 500 mil mortes pela COVID-19 no Brasil.



Leia: usou as redes sociais nesta segunda-feira (21/6) para pedir o(sem partido). A artista também lamentou as mais deno Brasil.Leia: Em indireta para Ivete, Anitta culpa Bolsonaro por 500 mil mortes





Em seguida, Anitta começou a receber inúmeras mensagens dos apoiadores de Bolsonaro. Em alguns posts, os bolsonaristas chamaram a cantora de “v****”, “p***” e “comunista”.





A cantora reagiu aos comentários e falou que o presidente tem um “fã clube” chamado de “bolsonarers”.





“Lá vem os bolsonarers (sim, o presidente tem um fã clube) me "atacarem" com um grandessíssimo insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*.... ainda não desbotou... quando desbotar eu retoco pq é linda (duvido que os machao nao iam adorar) ... até pq, o cara tá empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão pra rua de motoca pedir mais”, escreveu a cantora.

Vários famosos estão se posicionando politicamente pelas redes sociais após a pandemia de COVID-19 tirar a vida de mais de meio milhão de brasileiros.



No último domingo (20/6), o Brasil registrou sua maior média móvel de casos da doença em mais de dois meses e meio.