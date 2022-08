Bolsonaro sobre metrô de BH: 'Começa a sair do papel até o fim do ano'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta sexta-feira (19/8) a respeito da expansão do metrô de Belo Horizonte. Há expectativa que o edital para privatização e possível expansão desse transporte público aconteça ainda em agosto, e o candidato à reeleição em 2022 disse que o assunto deve evoluir até o fim do ano.

Movimento na Estação Central do metrô de Belo Horizonte

"Acredito que o metrô de BH saia, não vai ser para este ano, mas ele começa a sair do papel até o fim do ano para valer", disse Bolsonaro , em entrevista à. Antes, o presidente afirmou que a expansão do trem "tem tudo para sair".