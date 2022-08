Bolsonaro sobre eleição em Minas: 'Jamais serei inimigo do Zema'

Augusto Aras, Zema e Jair Bolsonaro, durante instalação do TRF-6, em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)



Em entrevista à Rádio 98 FM, Bolsonaro - que, assim como Zema, concorre à reeleição - elogiou o novista e disse que "jamais" será inimigo do atual governador. O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou nesta sexta-feira (19/8) sobre sua relação com Romeu Zema (Novo) e a disputa ao governo de Minas nas eleições de outubro de 2022.Em entrevista à, Bolsonaro - que, assim como Zema, concorre à reeleição - elogiou o novista e disse que "jamais" será inimigo do atual governador.









Bolsonaro tem no senador Carlos Viana (PL-MG) o nome para crescer em Minas. Houve uma proposta para que Zema e Bolsonaro formassem uma parceria oficial no pleito de 2022, mas ela não foi concretizada pois Zema reafirma apoio a Felipe D'Ávila (Novo) na disputa presidencial.





"O Zema vai fazer tua campanha; não fechei com ele porque passou a ter um candidato a presidente cujo vice, a cada três palavras, bate em mim em duas. Zema, não tem condições, não vou fazer nada contra você, até porque isso é da minha consciência. E vou ter o Carlos Viana aqui; e não é um franco-atirador. Tem potencial, caso chegue, de fazer um bom governo também", complementou.

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador de Minas.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.