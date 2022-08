Pesquisa F5: Diminui vantagem de Lula para Bolsonaro em Minas

O cenário é positivo para o petista nas pesquisas espontâneas também. Lula vence com 29,3% contra 22,9% de Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert e Alan Santos/PR) Pesquisa realizada pelo Instituto F5 e publicada com exclusividade pelo Estado de Minas mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43,4% das intenções de voto em Minas, contra 33,9% do presidente Jair Bolsonaro.





São 9,5 pontos percentuais de diferença entre os dois. Apesar disso, a distância entre os presidenciáveis diminuiu em comparação com o levantamento anterior feito pelo F5, em julho. Lula tinha 44,8% das intenções de voto, contra 31,5% do chefe do poder Executivo Federal.





Em terceiro e quarto lugares, estão Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), com 4,3% e 2,3%, respectivamente. Pablo Marçal (Pros) tem 1,2%, seguido de Felipe d’Avila (Novo) com 0,9% das intenções de voto. Vera Lúcia (PSTU) apresentou 0,4% e os outros candidatos não passaram de 0,1%.





Um dos questionamentos feitos pela pesquisa foi sobre quem o entrevistado acha que será o próximo presidente do Brasil, independentemente da intenção de voto. 47,8% responderam que será Lula, enquanto 37,1% disseram que o eleito será Bolsonaro.





No segundo turno, em cenário entre os dois melhores colocados nas pesquisas, o petista ganharia a presidência com 49,1% das intenções de voto contra 37,8% do atual presidente.





Espontânea





O cenário é positivo para o petista nas pesquisas espontâneas também. Lula vence com 29,3% contra 22,9% de Bolsonaro. No entanto, o percentual de quem não sabe ou está indeciso em quem votar é maior que a intenção de voto dos dois presidenciáveis, com 30,1%.

O nível de confiança dos resultados vistos na pesquisa F5 é de 95%. A margem de erro é de 2,5%. Para a obtenção dos números, foram feitas 1.625 entrevistas presenciais entre os dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2022. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04382/2022 e BR-08433/2022.