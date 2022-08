Chico Pinheiro em ato de Lula: 'Tá chegando a hora, Tchutchuca vai embora'

Um dos apresentadores dos comícios na campanha de Lula, o jornalista Chico Pinheiro levou o público ao delírio neste sábado (20/8) ao chamar o presidente Jair Bolsonaro de “Tchutchuca”. Ao falar com os apoiadores em ato no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ele fez paródia da música “Está chegando a hora”.

“Ai, ai, ai, ai... Está chegando a hora. O Lula já vem, vencendo meu bem, Tchutchuca já vai embora”, cantou o jornalista.

O apelido dado a Bolsonaro ganhou notoriedade quando o presidente discutiu com um apoiador em Brasília na quinta-feira (18/8) e foi chamado de "Tchutchuca do Centrão", justamente pela aproximação com os partidos do Centro no Congresso Nacional.