Lula recusa convite da Jovem Pan para participar de sabatina

Candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz "não" à Jovem Pan News, após ser convidado para uma sabatina (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A série de sabatinas com os candidatos à Presidência da República, realizada pela Jovem Pan News, não vai contar com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Os postulantes mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto foram convidados pela Jovem Pan, mas, após o sorteio que definiu a ordem, o petista disse "não" à sabatina que aconteceria na próxima quinta-feira (24/8). Jair Bolsonaro (PL) confirmou sua ida à rádio no dia 29 deste mês. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), nos dias 25 e 26, respectivamente, também garantiram presença nas sabatinas.A Jovem Pan News lamentou a decisão e disse que essa seria uma oportunidade para o ex-presidente "defender suas ideias e esclarecer temas relevantes para os eleitores".As sabatinas da emissora também vão ocorrer com os candidatos ao governo de São Paulo. Dois dos três principais candidatos confirmaram presença, apenas Fernando Haddad (PT) refutou o convite.