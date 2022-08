Lula planeja novo encontro com Fernando Henrique Cardoso

Lula e FHC em encontro em maio de 2021 (foto: Reprodução/Ricardo Stuckert)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, planeja se encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, (PSDB). Na década de 1990, em 1994 e 1998, o petista e o psdbista eram adversários na disputa à Presidência.









O último encontro dos ex-presidentes em maio do ano passado, na casa do ex-ministro Nelson Jobim, para debaterem sobre democracia e as ações do presidente Jair Bolsonaro (PL) no enfrentamento da pandemia.

Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. #equipeLula



Foto: Ricardo Stuckert %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) May 21, 2021