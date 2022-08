Felipe Neto para Damares Alves: 'Mentirosa, desafio me processar'

Felipe Neto rebateu ex-ministra Damares nas redes sociais (foto: Agência Brasil/Reprodução/Divulgação) O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais, neste domingo (7/8), para rebater um vídeo da ex-ministra de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) , Damares Alves (Republicanos).





Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Damares afirma, em um vídeo, que o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) distribuiu uma cartilha para ensinar jovens a usar crack.





A @DamaresAlves é MENTIROSA e eu a desafio a me processar para q eu possa provar na justiça q é uma mentirosa.



A cartilha citada por ela foi criada pelo Programa Nacional de DST/aids para ser distribuída a profissionais de SAÚDE.



Detalhe: a cartilha nem chegou a ser distribuída pic.twitter.com/nZIgK3iziN %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) August 7, 2022

Para Felipe, Damares sabe que a cartilha não se trata sobre isso e que nunca foi distribuída. “Esta senhora conta essa mentira há anos, repetindo sempre a mesma história”, disse.





A cartilha lida por Damares foi criada pelo Programa Nacional de DST/AIDS com a intenção de ser distribuída para profissionais de saúde para auxiliar na diminuição do contágio de HIV e outras doenças pelo compartilhamento de seringas e objetos usados no consumo de drogas.





Porém, o livro, que já é comentado pela ex-ministra há anos, não chegou a ser distribuído e, muito menos, entregue a crianças e jovens.