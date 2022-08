TSE divulga patrimônio dos presidenciáveis; veja os valores

Os candidatos têm até o próximo dia 15 de agosto para formalizar registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ter seus nomes e fotos nas urnas nas eleições deste ano (foto: DIVULGAÇÃO; DIVULGAÇÃO; RICARDO STUKERT/PT; SENADO FEDERAL)





Ao pedir registro no TSE, os candidatos e candidatas precisam declarar o patrimônio à Justiça Eleitoral.



Ainda não estão disponíveis as declarações de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), José Maria Eymael (Democracia Cristã), Soraya Thronicke (União Brasil) e Roberto Jefferson (PTB).





O candidato à Presidência com maior patrimônio é o empresário Felipe D'Avila (Novo). Ele declarou ao TSE R$ 24.619.627,66. Já o menor valor é do candidato da UP, Leo Péricles, que declarou possuir apenas R$ 197.





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou à Justiça Eleitoral possuir bens no valor de R$ 7,4 milhões, quantia inferior à informada em 2018, quando estava preso em Curitiba e foi impedido de concorrer à Presidência por causa das condenações na Lava-Jato. Nas eleições anteriores, os bens do petista somavam R$ 7,98 milhões, cerca de meio milhão a mais, em valores nominais.





O vice de Lula e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) declarou R$ 1.005.728,42, em casa, terrenos, apartamentos e investimentos.





A senadora Simone Tebet (MDB) declarou um patrimônio de R$ 2,3 milhões. A vice dela, a também senadora Mara Gabrilli (PSDB), declarou R$ 12,8 milhões em bens.





Veja os valores declarados até o momento:

Felipe d’Avila (Novo): R$ 24,6 milhões

Léo Péricles (UP): R$ 197,31

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): R$ 7,4 milhões

Pablo Marçal (Pros): R$ 16,9 milhões

Simone Tebet (MDB): R$ 2,3 milhões

Sofia Manzano (PCB): R$ 498 mil

Vera Lúcia (PSTU): R$ 8.805

Ainda são esperados os registros das seguintes candidaturas:

Ciro Gomes (PDT)

Jair Bolsonaro (PL)

José Maria Eymael (DC)

Roberto Jefferson (PTB)

Soraya Thronicke (União Brasil)





