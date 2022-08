Lula tem maior tempo de TV e rádio; confira a divisão entre os candidatos

Ex-presidente Lula tem maior tempo de tv e rádio. Já o presidente Jair Bolsonaro, tem o segundo maior (foto: Ricardo Stukert/PT; Alan Santos/PR) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu o maior bloco partidário para disputar o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem a segunda maior composição. O número de partidos na coligação é importante porque através dele se traduz o tempo de propaganda e fundo eleitoral. Além disso, a coligação também assegura capilaridade da busca por votos.





Com a definição das chapas e coligações que disputarão a corrida pelo Palácio do Planalto, neste ano, já é possível estimar o tempo de rádio de TV que cada candidato terá para expor suas propostas.



Pela lei, a divisão do tempo de propaganda é definida proporcionalmente ao peso dos partidos que formam as coligações. O peso de cada legenda é medido pelo tamanho das bancadas desses partidos na Câmara. Ou seja, quanto maior a bancada, maior o peso.





Os blocos fixos da propaganda eleitoral começam a ser exibidos no dia 26 de agosto. Cada bloco terá, ao todo, 12 minutos e 30 segundos de propaganda.

Lula tem o apoio do PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir, PROS, PCdoB e PV. Esses partidos elegeram 140 deputados federais, 13 senadores e oito governadores em 2018.





Já Jair Bolsonaro, tem o segundo maior grupo. Além do PL, o Progressistas e Republicanos também vão apoiar a tentativa de reeleição. Em 2018, os partidos elegeram 101 deputados federais, sete senadores e um governador.





Além dos blocos, os candidatos também podem fazer inserções de 30 segundos dos partidos que são transmitidas ao longo da programação geral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a quantidade de inserções também varia conforme o tamanho de cada coligação.





Com isso, Lula deve ter uma média de 7,5 inserções e Bolsonaro 6 inserções diárias. Os números são uma projeção com base nos critérios adotados pelo TSE. A divulgação da divisão do tempo será feita oficialmente pela Justiça Eleitoral no dia 12 de agosto.





Outros nomes na corrida

Tebet tem o terceiro maior tempo, seguida por Soraya e Ciro (foto: Divulgação; Agência Senado; Divulgação)



A candidata ao Planalto Simone Tebet (MDB) terá o terceiro maior tempo. Ela conta com o apoio de três partidos: MDB, PSDB e Podemos e Cidadania. Juntas, essas legendas elegeram 82 deputados federais, seis governadores e 11 senadores em 2018.





A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e o senador Ciro Gomes (PDT) contam apenas com apoio do próprio partido.





O União Brasil, legenda que surgiu depois da fusão entre PSL e DEM, elegeu 81 deputados federais, cinco governadores e oito senadores em 2018. Já o PDT, elegeu 28 deputados federais, dois senadores e um governador em 2018.





Confira o tempo de cada candidato