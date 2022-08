Luciano Hang perde pela quinta vez processo contra Felipe Neto

Hang processou Felipe Neto depois que o youtuber fez críticas sobre o seu depoimento na CPI (foto: Redes Sociais/Reprodução) O empresário Luciano Hang perdeu, pela quinta vez, o recurso contra o youtuber Felipe Neto. A decisão é da sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.





Os desembargadores concordaram com o parecer do relator do caso, Luiz Noronha Dantas.





De acordo com ele, Felipe não cometeu crime ao criticar Hang depois do depoimento do empresário na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado.