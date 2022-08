STJ define indicações para a 1ª formação do TRF-6 de Minas

A instalação da Corte federal minira está prevista para o próximo dia 19 (foto: STJ/REPRODUÇÃO)





As indicações têm origem na seccional mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Antiga revindicação mineira, a Corte será instalada no próximo dia 19.

O TRF da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte, terá 18 desembargadores e será composto por parte da estrutura que hoje integra o TRF-1, localizado em Brasília.





Agora, os nomes serão submetidos à avaliação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele escolherá um nome de cada lista.





Veja abaixo as listas formadas pelo STJ

Promoção por antiguidade

Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho

Evandro Reimão dos Reis

Lincoln Rodrigues de Faria

Marcelo Dolzany da Costa

Ricardo Machado Rabelo

Rubens Rollo D'Oliveira

Vallisney de Souza Oliveira

Promoção por merecimento

Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves

Klaus Kuschel

André Prado de Vasconcelos

Simone dos Santos Lemos Fernandes

Vânila Cardoso André de Moraes

Luciana Pinheiro Costa

Pedro Felipe de Oliveira Santos

Miguel Angelo de Alvarenga Lopes

Advocacia (Lista 1)

%u200BFlávio Boson Gambogi

Alessandra Machado Brandão Teixeira

Cláudio Gonçalves Marques

Advocacia (Lista 2)

%u200BGregore Moreira de Moura

Luciana Diniz Nepomuceno

Vera Lúcia Kátia Sabino Gomes

Ministério Público Federal (Lista 1)

Álvaro Ricardo de Souza Cruz

Patrick Salgado Martins

José Adércio Leite Sampaio



Ministério Público Federal (Lista 2) %u200BEdilson Vitorelli Diniz Lima

José Raimundo Leite Filho

O TRF da 6ª região terá sede em Belo Horizonte, conforme lei aprovada pelo Senado em setembro e sancionada em outubro do ano passado.



A lei possibilitou aos atuais desembargadores do TRF da 1ª Região optarem pela remoção para a nova Corte - apenas uma magistrada decidiu voluntariamente pela mudança, a desembargadora federal Mônica Sifuentes.

De acordo com a resolução STJ/GP 15/22, os cargos na nova Corte serão providos pela desembargadora removida do TRF da 1ª região e por mais 13 magistrados de carreira da Justiça Federal da 1ª região, mediante promoção, sendo sete pelo critério de antiguidade e seis por merecimento. As demais vagas serão preenchidas por dois advogados e dois membros do MPF.





O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, nesta terça-feira (9/8), as duas listas tríplices de advogados que concorrerão à vaga de desembargador no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), de Minas Gerais.