'Ficou no 0 a 0', diz Kalil sobre debate presidencial da Globo

Kalil durante entrevista coletiva nesta sexta, após encontro com lideranças do interior de Minas e do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) (foto: Leandro Couri/Alexandre Kalil) Candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD) comentou nesta sexta-feira (30/09) o debate entre os postulantes à Presidência da República em 2022 promovido pela TV Globo. O programa começou na noite dessa quinta-feira (29), terminou esta madrugada e, para Kalil, "ficou no 0 a 0".









debate da Globo contou também com as presenças de Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe d'Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União). Kalil também disse que Lula é o mais "preparado".





"O debate é muito difícil. O cara tem um minuto para falar, dois minutos para responder, três minutos para tréplica. Eu acho que o presidente Lula é mais preparado para o debate. Mas o importante é o seguinte: essa onda que está vindo em Minas está vindo no Brasil, essa é uma onda que está vindo no Brasil inteiro. Então, o crescimento do Lula no domingo vai ser o crescimento do Kalil", disse.





O primeiro turno das eleições ocorre no domingo. O segundo turno, caso necessário, será realizado no dia 30 do mesmo mês.

Eleições 2022

Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são outros candidatos à Presidência da República.





Para o Governo de Minas, Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Cabo Tristão (PMB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Lourdes Francisco (PCO) também estão na disputa.