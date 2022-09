Lula e Bolsonaro se atacam em debate da Globo, e Bonner pede respeito

Jair Bolsonaro e Lula discutem na TV Globo, em debate realizado nesta quinta-feira (29/9) (foto: Tv Globo/Reprodução) TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outro candidato ao Planalto, trocaram farpas. Ambos tiveram pedidos de resposta para as acusações feitas por cada um. Durante debate da, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), outro candidato ao Planalto, trocaram farpas. Ambos tiveram pedidos de resposta para as acusações feitas por cada um.





A briga começou depois que Bolsonaro afirmou que Lula teria criado uma quadrilha quando foi presidente.





Em resposta, Lula afirmou que se o presidente “tivesse o mínimo de honestidade e seriedade”, ele falaria que montou quadrilha, "com a quadrilha da rachadinha, do sigilo de 100 anos, do Ministério da Educação”.





“Ele veio falar de quadrilha comigo? Precisa se olhar no espelho e saber o que está acontecendo com ele. A quadrilha da vacina. Se quiser pedir direito de resposta, peça à CPI, e não ao debate. Respeite quem está assistindo, não minta. Comporte-se como presidente da República”, afirmou Lula.





“Traidor da pátria. Que rachadinha? Rachadinha é teus filhos. Roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa? Que dinheiro de propina? Propina teve (...). Seu governo, por meio de Carlos Gabas, fez muitos nordestinos morrerem de ar. Nada tem contra meu governo. Deixe de mentir. Tome vergonha na cara, Lula!”, disse.





Lula teve um segundo pedido de resposta aceito. Ao falar, o ex-presidente chamou as declarações de Bolsonaro de “insanidades”.





“Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e falar as coisas que ele fala. No dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer um decreto para acabar com o seu sigilo de 100 anos para saber o que esse homem esconde por 100 anos. Vou parar por aqui porque quero que os outros participem do debate. Presidente, por favor, minta menos”, disse.







Depois da troca de acusações William Bonner, que apresenta o debate, pediu "respeito" aos candidatos para que todos possam participar.