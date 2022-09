Merval Pereira chama Padre Kelmon de 'padre peruano' durante debate

Merval Pereira, comentarista e imortal da ABL, comentou a relação entre candidatos antes do início do debate (foto: Reprodução)

Debate

O comentarista e imortal da Academia Brasileira de Letras Merval Pereira, ao comentar o comportamento dos candidatos antes do início do debate, chamou o Padre Kelmon (PTB) de "Padre peruano".O candidato diz ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. Tanto as lideranças religiosas da igreja ortodoxa brasileira quanto da católica negaram qualquer relação com Kelmon.Padre Kelmon virou candidato à presidência pelo partido após Roberto Jefferson (PTB) ter sua candidatura impedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido a suas condenações.Merval relatou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT) conversaram rapidamente e de forma fria. Jair Bolsonaro (PL) e o candidato petista não se cumprimentaram, e, na hora da foto, cada um ficou em um lado.Ciro ficou de costas para o presidente Bolsonaro, após eles conversarem ao pé do ouvido durante o debate anterior no SBT.Soraya Thronicke (União Brasil) e Simone Tebet (MDB) conversaram bastante, apontou o comentarista.

Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do primeiro turno das eleições presidenciais.

O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.

Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.

Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.