Ipec: Lula vai a 49% e amplia vantagem sobre Bolsonaro em Minas

Lula (PT) lidera em Minas Gerais com 49% das intenções de voto dos entrevistados pelo Ipec; Jair Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 31% (foto: Ricardo Stuckert; Clauber Cleber Caetano/PR)

Lula (PT): 49% (pesquisa anterior, 46%)

Jair Bolsonaro (PL): 31% (31%)

Ciro Gomes (PDT): 5% (5%)

Simone Tebet (MDB): 4% (4%)

Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1%)

Felipe D'Avila (Novo): 0% (1%)

Branco/Nulo: 4% (6%)



Não sabe/não respondeu: 5% (6%)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais com 49% das intenções de voto, segundo pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira (27/9). Jair Bolsonaro (PL) aparece em sequência com 31% dos votos. Nas últimas semanas os candidatos têm participado de uma série de comícios e eventos no estado em busca do eleitorado indeciso ou disposto a repensar seu voto.Em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 20 de setembro, o petista subiu três pontos percentuais. Na época, ele aparecia com 46%. Já seu principal adversário, o presidente Bolsonaro, se manteve estável com 31%. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) continuam com 5% e 4% respectivamente.Os entrevistados que vão votar em branco ou nulo são 4%, na última pesquisa eram 6%; não souberam ou não responderam são 5%.

Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram.



O Ipec, encomendado pela TV Globo, entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 17 a 19 de setembro em 102 cidades de Minas Gerais. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. A confiança da pesquisa é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral está com o número BR-06414/2022.



Governador

Para o cargo de governador, o Ipec aponta que o candidato à reeleição Romeu Zema (Novo) lídera a corrida com 45% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 34%.

A pesquisa Ipec para o governo de Minas está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-00909/2022

