Pesquisa Atlas: Lula chega a 49,3% e amplia vantagem sobre Bolsonaro

BE

A dois dias das eleições, pesquisa da Atlas/Arko aponta chance de vitória de Lula no primeiro turno (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) Nova pesquisa Atlas/Arko divulgada nesta sexta-feira (30/9) aponta liderança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49,3% das intenções de voto. Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda colocação, com 39,9% das menções. A margem de erro é de 1 ponto percentual.





Paraná Pesquisas: Lula tem 43,9% e Bolsonaro, 37,3%

Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 3,5% das intenções de voto, Simone Tebet (MDB) tem 2,5%, Soraya Thronicke (União Brasil) tem 0,8% e Luiz Felipe d’Ávila (Novo), tem 0,7%.





O levantamento ouviu 4.500 eleitores em 1.661 municípios brasileiros entre 24 e 28 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação: BR-01318/2022.





Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, o que exclui os entrevistados que declararam votar nulo, branco ou ainda não ter decidido um candidato, Lula aparece com 50,7% das menções. Com mais da metade dos votos válidos, o candidato vence a eleição já no primeiro turno.





Neste recorte, Bolsonaro tem 41% das intenções de voto, Ciro tem 3,6% e Tebet, 2,6%.





Segundo turno

Em cenário de um eventual segundo turno, a pesquisa aponta que Lula teria 51,8% dos votos contra 42,4% de Bolsonaro. Indecisos e votos brancos ou nulos somam 5,8% das intenções, de acordo com a pesquisa.