Paraná Pesquisas: Lula lidera com 43,9%, seguido por Bolsonaro com 37,3%

Lula lidera corrida ao Planalto seguido por Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert/PT; Alan Santos/PR) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida ao Planalto com 43,9%. Ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 37,3%. O petista tem 47,1% dos votos válidos, contra 40% do atual presidente. É o que aponta nova pesquisa Paraná, divulgada nesta sexta-feira (30/9).





A candidata pelo MDB, Simone Tebet, conquistou o terceiro lugar, com 5,8%, à frente de Ciro Gomes (PDT), com 4,9%.





Soraya Thronicke do União Brasil tem 0,5%; Felipe D'Avila (Novo), 0,4%; Padre Kelmon (PTB) tem 0,1%; Vera (PSTU) tem 0,1%; Constituinte Eymael do Democracia Cristã, 0,1%. Leo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram.





Confira:





Lula: 43,9%

Bolsonaro: 37,3%

Tebet: 5,8%

Ciro: 4,9%

Soraya: 0,5

D'Avila: 0,4%

Padre Kelmon: 0,1%

Vera: 0,1%

Eymael: 0,1%





*Léo Péricles e Sofia Manzano não pontuaram

Não sabem: 3,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 3,8%





Rodada Anterior





Na rodada anterior, Lula tinha 42,7% e Jair Bolsonaro 36,4%. Ciro Gomes aparecia em terceiro lugar, com 5,6%, seguido por Tebet com 5%.





Confira





Lula: 42,7%

Bolsonaro: 36,4%

Ciro: 5,6%

Tebet: 4,9%

Soraya: 0,8%

D'Avila: 0,1%

Padre Kelmon: 0,1%

Vera: 0,1%

Léo Péricles: 0,1%





*Eymael e Sofia Manzano não pontuaram





Não sabem/Não respondeu: 4,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,6%





Votos válidos





De acordo com a Paraná Pesquisas, Lula tem 47,1% dos votos válidos e Jair Bolsonaro tem 40%.





Simone Tebet tem 6,3% e Ciro Gomes 5,2%.





Pesquisa





O universo desta pesquisa abrange o eleitorado do território nacional brasileiro. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores, sendo esta estratificada segundo gênero, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica.





O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas telefônicas, não robotizadas, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 202 municípios brasileiros entre os dias 27 e 29 de setembro de 2022, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, no mínimo, 20,0% das entrevistas.





Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.





A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/22.